Übersehen konnte man ihn noch nie. Übergehen allerdings schon. Mit seinen 1.98 Metern ist Friedrich Merz der (fast) alle überragende Mann im Deutschen Bundestag.

Es sollte aber bis weit ins Pensionsalter dauern, bis er am Höhepunkt einer langen und steinigen Politkarriere angelangt ist: nämlich dem Posten als CDU-Chef und Kanzlerkandidat der Union.

Legende: Mit 69 Jahren möchte Friedrich Merz Kanzler werden. Dass er vom politischen Shootingstar zum Spätzünder wurde, hat vor allem einen Grund: Angela Merkel. Bild: Merkel und Merz an einem Parteitag im Jahr 2001. Getty Images/Karwasz Ullstein

Dabei liest sich Merz’ Biografie, als würde man ChatGPT fragen, wie man Kanzler wird. Der Vater evangelisch, die Mutter katholisch, verkörpert er die Christlich-Demokratische Union quasi per Geburt.

Hineingeboren wird «Fritz» 1955 in eine konservative Juristenfamilie. Flausen im Kopf haben die anderen: Abitur, Wehrdienst bei der Artillerietruppe der Bundeswehr, Studium der Rechtswissenschaft, Richter am Landgericht Saarbrücken. Läuft.

Ausgemerzt

Die politische Ochsentour zieht er durch wie andere die Schuhe schnüren: Vorsitzender der Jungen Union (1980), Wahl ins Europäische Parlament (1989), Wahl in den Bundestag (1994) und schliesslich Chef der Bundestagsfraktion der Union und Oppositionsführer im Parlament (2000).

«Leistung muss sich wieder lohnen», lautet das Mantra der Union im aktuellen Wahlkampf. Friedrich Merz könnte es sich auf die Brust tätowieren.

Frau und drei Kinder, katholisch, stramm konservativ: Zur Jahrtausendwende verkörpert Friedrich Merz den in Leder gegerbten Christdemokraten. Oder, wie Kritiker sagen, den Mief der alten Bundesrepublik.

Der frühe Merz gibt die Richtung vor: «Die Steuererklärung muss auf einen Bierdeckel passen.» Die vielleicht beste Idee, die je ein Politiker hatte, wurde leider nie umgesetzt.

In der Migrationspolitik zeigte Merz schon damals klare Kante. Wer auf Dauer in Deutschland leben wolle, müsse sich einer «gewachsenen freiheitlichen deutschen Leitkultur anpassen». Die «Gebräuche und Gewohnheiten» des Landes gelte es zu akzeptieren.

2001 sorgt Merz für einen Sturm der Entrüstung: Der SPD-Politiker Klaus Wowereit kämpft um das Amt des Bürgermeisters von Berlin – und outet sich als schwul. Merz' Reaktion: «Solange er sich mir nicht nähert, ist mir das egal.» 2020 distanzierte er sich von dem «Witz».

2002 kommt es zum Machtkampf mit der aufstrebenden Angela Merkel. Die kinderlose Frau aus Ostdeutschland passt so gar nicht ins übliche CDU-Raster – und erwischt auch Merz auf dem falschen Fuss. Die «Physikerin der Macht» beansprucht neben dem Präsidium auch Merz’ Fraktionsvorsitz für sich.

Blackrock statt Bundestag

Merz, damals 45-jährig und nicht bereit, zurück ins zweite Glied zu rücken, geht in die Kampfwahl. Entgegen dem Rat seines Ziehvaters, der CDU-Legende Wolfgang Schäuble.

Legende: «Ich habe versucht, Merz begreiflich zu machen, dass er gegen Merkel keine Chance haben wird», schreibt Schäuble in seinen Memoiren. «Es dauerte noch einen weiteren Tag, bis er das realisierte. Zeit genug, um das Verhältnis der beiden wohl für alle Zukunft zu beschädigen.» Imago/Rainer Unkel

Merkel gewinnt die Ausmarchung und wird zur unumstrittenen Führungsfigur der CDU. Merz, gedemütigt und seiner Ambitionen beraubt, geht in die Privatwirtschaft. Erfolgreich ist er auch dort, doch sein politischer Stern verblasst.

Legende: Merz übernimmt verschiedene Berater- und Aufsichtsratsmandate, unter anderem als Verwaltungsrat des Schweizer Zugbauers Stadler Rail. Mit dem Verkauf seiner Aktien wird er nach eigenen Angaben Vermögensmillionär. Keystone/DPA/Federico Gambarini

Merz sitzt auch im Aufsichtsrat von Blackrock. Der weltgrösste Vermögensverwalter jongliert auf den Finanzmärkten mit Milliardenbeträgen. Merz’ Engagement ist lukrativ, bringt ihm aber auch Kritik ein. Als er sich in einem Interview in der «gehobenen Mittelschicht» verortet, kommen Hohn und Spott dazu.

«Cancel» statt Kanzler?

Nach 16 Jahren geht die Merkel-Ära schliesslich zu Ende. Merz wagt das politische Comeback. Der Mann, der in der CDU der 1980er-Jahre sozialisiert wurde, findet sich in einer anderen Welt wieder – und steigt trittsicher in jedes Fettnäpfchen.

Friedrich Merz: die Reinkarnation von «Stromberg»?

Merz prallt an der neuen Realität ab: Das «Sagen, was man denkt» ist dem «Aufpassen, was man sagt» gewichen. Merz wird als aus der Zeit gefallener «Kohlianer» verspottet.

Die Dämonen der Vergangenheit kehren zurück: Wieder wird Merz’ von der parteiinternen Konkurrenz ausgestochen – er droht zur tragischen Figur der Partei zu werden.

«Mehr Merz wagen!» – im dritten Anlauf

2018 unterliegt Merz der Merkel-Gefährtin Annegret Kramp-Karrenbauer im Rennen um den Vorsitz der CDU – und handelt sich Kritik aus den eigenen Reihen ein, weil er das individuelle Grundrecht auf Asyl einschränken will. 2021 steht ihm Armin Laschet vor der Sonne.

Legende: Bestens gelaunt bei den Opfern der Jahrhundertflut: Laschet hilft mit einem desaströsen Wahlkampf tatkräftig mit, dass eine Koalition aus SPD, FDP und Grünen das Ruder in Berlin übernimmt. Keystone/DPA/Marius Becker

«Mehr Merz wagen!», fordert das konservative Lager innerhalb der Union nach der Wahlniederlage – und befördert Merz an die Spitze der Partei. «Ich habe im Stillen ‹Wow› gesagt, Triumphgesänge sind mir fremd», erklärt Merz, als ihn die Mehrheit der 400'000 CDU-Mitglieder auf den Thron hebt. Zum Leisetreter mutiert der neue CDU-Chef aber nicht.

Rüttelt da einer an der Brandmauer?

Dem begnadeten Rhetoriker unterlaufen weiter auffällig viele Fauxpas: Arabisch-stämmige Schüler, die den Unterricht stören, bezeichnet er als «kleine Paschas», ukrainischen Flüchtlingen wirft er «Sozialtourismus» vor und eine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene schliesst er nicht mehr aus.

Legende: Als Merz im Privatflieger zur Hochzeit von Finanzminister Christian Lindner auf Sylt fliegt, fliegt ihm der alte Vorwurf um die Ohren: arrogant, abgehoben, elitär. Keystone/DPA/Axel Heimken

Den obligaten Shitstorm hält Merz aus, er rudert zurück und relativiert. Das «Muster Merz», kommentiert das ZDF: Die Grenzen des Sagbaren ausloten – und im besten Fall verschieben.

Parteiinterne Kritiker orten Absicht hinter den verbalen «Ausrutschern»: Merz wolle bewusst «einen neuen Sound in der CDU etablieren», erklärt der ehemalige saarländische Ministerpräsident Tobias Hans.

Der alte weise Mann

Als die ungeliebte Ampel ausgeht, schlägt die Stunde des mittlerweile 69-jährigen Klartexters: Es darf wieder rechts überholt werden in Deutschland. In Umfragen hat sich die Union bei 30 Prozent eingependelt. Die mit Abstand stärkste Kraft im Land geht mit Merz als Kanzlerkandidaten in die Bundestagswahl vom 23. Februar.

Ernsthaft, verbindlich, wertkonservativ: Plötzlich ist Merz wieder zeitgeistig. In der Asylpolitik fährt er einen harten Kurs, die Wirtschaft will er von der drückenden Bürokratielast befreien und verspricht tiefere Steuern.

SPD-Kanzler Olaf Scholz verliert im Dezember die Vertrauensfrage im Bundestag – und zeigt sich dünnhäutig: «Fritze Merz erzählt gern Tünkram.» Freunde werden die beiden nicht mehr, wie auch diese Aufnahme der beiden zeigt.

Zum Volkstribun taugt Merz noch immer nicht. Doch der neue «Sound» verfängt in einem Deutschland, über dem sich der Himmel verdüstert hat. «Einen wie Friedrich Merz wählen die Deutschen bei schönem Wetter nicht zum Kanzler», zitiert sein Biograf Volker Resing einen namentlich nicht genannten Unionsvertreter.

Legende: Europas Wirtschaftsmotor stottert, die Willkommenskultur weicht dem Gefühl, dass Deutschland kein sicheres Land mehr ist. «Der richtige Kandidat für diese Zeit», räumt Angela Merkel im Dezember ein. Im Januar distanziert sie sich aber von Merz’ Asylkurs. Imago/Political Moments

Plötzlich finden Merz’ Themen und Tonfall Gehör, wie die «Süddeutsche Zeitung» schreibt: «Was einst als Schwachpunkt des CDU-Vorsitzenden diagnostiziert wurde, könnte Merz mittlerweile zum Vorteil gereichen: der wachsende Wunsch nach klaren Positionen und klaren Ansagen.»

«Recht und Ordnung» in der Migration

Eine klare Ansage macht Merz auch, als ein ausreisepflichtiger Afghane einen zweijährigen Buben ermordet. Nach der schrecklichen Bluttat verdammt Merz die «Folgen von zehn Jahren fehlgeleiteter Asyl- und Einwanderungspolitik». Es ist der endgültige Bruch mit der Ära Merkel.

«Recht und Ordnung» möchte Merz im Zweifelsfall auch mit den Stimmen der AfD wiederherstellen. «Dammbruch, Rechtsbruch, Wortbruch!», schreien SPD und Grüne auf. Denn noch im November hat Merz im Bundestag jede Zusammenarbeit mit «einer solchen Truppe» ausgeschlossen.

«Ist das alles, was Sie können? Dazwischenschreien, Rumbrüllen?»

Merz geht «All in», wie er es selber ausdrückt – und hinterlässt einen «Krater in der Brandmauer». Im Bundestag hat er zu hoch gepokert: Sein «Zustrombegrenzungs-Gesetz» scheitert. Auch, weil Abgeordnete aus seiner eigenen Fraktion die Gefolgschaft verweigern.

Nun hat die Partei von Friedrich Merz die Bundestagswahl gewonnen. Ob er aber als aussichtsreichster Kanzlerkandidat zum Kanzler gewählt wird, entscheidet der neue Bundestag in den nächsten Monaten – erst nach den Koalitionsverhandlungen. Kommt es tatsächlich dazu, wird der «Schlechtwetter-Kanzler» beweisen müssen, wie wetterfest er ist.

Kann der Transatlantiker auch den «Trump-Atlantiker»? Box aufklappen Box zuklappen Legende: Die Mitte Januar veröffentlichte Merz-Biografie von Volker Resing. Imago Volker Resing hat jüngst die Biografie «Friedrich Merz – Sein Weg zur Macht» veröffentlicht – und zeichnet ein differenziertes Bild des CDU-Chefs: «Merz liebt die politische Debatte und die kontroverse Auseinandersetzung», sagt der Politikjournalist im «Echo der Zeit». «Er glaubt, dass sich daraus die richtigen Entscheidungen in der Politik ergeben – auch wenn dieser pointierte Stil manchmal aneckt.» Als grösste Stärke hebt Volker Resing Merz’ «Internationalität» hervor: «Kein deutscher Kanzler war je so vernetzt wie Merz. Das liegt vor allem an seiner Erfahrung als Wirtschaftsanwalt.» Diese Gewandtheit auf internationalem Parkett würde es einem «Kanzler Merz» auch erlauben, sich in einer von Konflikten geprägten Welt zurechtzufinden, ist Resing überzeugt. Ob das reicht, um zum Trump-Flüsterer zu werden, steht allerdings in den Sternen. Gleichzeitig hat er einen Friedrich Merz kennengelernt, der mit den (mehr oder weniger gerechtfertigten) Zuschreibungen an ihn hadert. So schleppe der CDU-Chef ein «Paket von Klischees» mit sich herum: In den letzten 20 Jahren habe es wohl keinen deutschen Politiker gegeben, der gleichzeitig so viel Zustimmung und Ablehnung erfahren habe. «Klischees tragen immer auch ein Fünkchen Wahrheit in sich», schliesst Resing. «Merz’ Schwäche ist sicher auch, damit umzugehen.»