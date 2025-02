Worum geht es? In Deutschland wird in eineinhalb Wochen gewählt. Der Wahlkampf und Schlagabtausch zwischen CDU, SPD und der AfD sorgen weit über Deutschland hinaus für Schlagzeilen. Die kleineren Parteien laufen etwas unter dem Radar. Doch «Die Linke» meldet einen neuen Mitgliederrekord mit 81'200 Menschen. Mittendrin ist die Vorsitzende der Gruppe im Deutschen Bundestag, Heidi Reichinnek.

Warum ist Heidi Reichinnek gerade so präsent in den Medien? Bis vor Kurzem war Heidi Reichinnek nur politisch Interessierten und Insidern ein Begriff. Mittlerweile kennt sie die ganze Republik. Die Vorsitzende der Linken-Gruppe im Bundestag fällt vor allem durch ihre direkte Sprache und ihre starke Präsenz auf Social Media auf.

Legende: Im Bundestag tritt Heidi Reichinnek im Blazer mit weissem Top auf, spricht unkonventionell und bleibt für viele dennoch glaubwürdig. imago images/Jens Schicke (11.02.2025)

Was ist ihr Hintergrund? Reichinnek ist in Ostdeutschland geboren. Sie hat dort Abitur gemacht und ihr Bachelorstudium in Nahoststudien und Politikwissenschaft abgeschlossen. Später ist sie nach Westdeutschland gezogen, wo sie ihren Master gemacht hat. Sie spricht Arabisch und Hebräisch, hat sich in der Jugendarbeit engagiert. «Sie hat durch die Kenntnis dieser zwei Welten gelernt, sich in verschiedenen Milieus zu bewegen», sagt SRF-Auslandredaktor Stefan Reinhart.

Warum erhält Reichinnek gerade jetzt so viel Zuspruch? «Die Linke» galt nach dem Austritt von Sahra Wagenknecht als zerstritten und geschwächt. Viele haben nicht mehr damit gerechnet, dass die Partei noch einmal einen Erfolg schafft. Doch Heidi Reichinnek hat es mit Unterstützung von drei Partei-Urgesteinen, darunter Gregor Gysi, geschafft, wieder Aufmerksamkeit zu gewinnen. «Dieser Mix zwischen den alten Granden und dieser jungen, frechen Frau zieht offenbar», so Reinhart.

Welche politischen Schwerpunkte setzt sie? Die 36-jährige Reichinnek setzt auf sozialpolitische Themen wie steigende Miete, hohe Lebensmittelpreise und tiefe Renten. Mit diesen Themen hat die SPD vor 20 Jahren Politik gemacht, hat ihren Themenfokus aber beispielsweise auf die Ukraine oder Wirtschaft verlagert. «Es kann mit Reichinnek der Eindruck entstehen, dass sich plötzlich eine Partei wieder um die kleinen Leute bemüht», so der ehemalige Deutschlandkorrespondent.

Legende: Seit dem Austritt von Sahra Wagenknecht sind laut einer Pressemitteilung 30’000 neue Mitglieder in «Die Linke» eingetreten – im Schnitt sind sie 28 Jahre alt. (Wahlkampfkundgebung vor der Thüringer Landtagswahl) Reuters/Karina Hessland (30.08.2024)

Wie nutzt Heidi Reichinnek die sozialen Medien für ihren Erfolg? Heidi Reichinnek gelingt es offenbar, besonders junge Menschen zu begeistern, nicht zuletzt durch ihre Social-Media-Präsenz. Besonders auf Tiktok hat sie viel Erfolg. Ihre direkte und auch umgangssprachliche Ausdrucksweise lassen sie authentisch wirken. «Die Linke» setzt auf die sozialen Medien und steht mittlerweile als zweitstärkste Social-Media-Kraft knapp hinter der AfD. «Das ist ein strategischer Gedanke», so Reinhart.

Welche Rolle spielt ihr Auftreten? «Für das junge Publikum ist Heidi Reichinnek die Richtige», sagt der Auslandredaktor: Tätowierungen, Freundschaftsbändchen, lockere Kleidung. «Sie kann in diesem Milieu Glaubwürdigkeit ausstrahlen, was offenbar funktioniert.»