Verwirrung in Spanien: Die Regierung will vom katalanischen Parlament wissen, ob es die Unabhängigkeit erklärt hat oder nicht.

Nach der langen Rede Puigdemonts am Dienstag herrscht offensichtlich Unklarheit. Daher hat die spanische Regierung die Regionalregierung in Barcelona nun aufgefordert, formal klarzustellen, ob sie die Unabhängigkeit der Region erklärt hat oder nicht.

Diese Antwort werde benötigt, bevor die Zentralregierung andere Massnahmen, etwa unter Verfassungsartikel 155 ergreifen könnte. Dies teilte Ministerpräsident Mariano Rajoy nach einer Kabinettssitzung am Mittwochmittag in Madrid mit. Am Nachmittag will er sich vor dem Parlament nochmals zur Lage äussern.

Katalonien verschiebt Unabhängigkeit

Puigdemont hatte am Dienstag zwar eine Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet, diese aber sofort für ausgesetzt erklärt. Dadurch will er nach eigenen Worten einen «Dialog» mit der Zentralregierung anstossen. Das Gesprächsangebot war allerdings schon kurz danach von der stellvertretenden Ministerpräsidentin Soraya Sáenz de Santamaría abgewiesen worden.

Puigdemont entmachten?

Eine Unabhängigkeitserklärung stellt nach Auffassung der spanischen Regierung einen Rechtsbruch dar, weil die Verfassung die Loslösung einer Region nicht vorsieht. Als mögliche Reaktion auf eine Unabhängigkeitserklärung hat die Zentralregierung bereits vor einigen Tagen mit dem Entzug der Autonomierechte Kataloniens gedroht. Dadurch könnte sie Puigdemonts Regionalregierung entmachten.

Artikel 155 der spanischen Verfassung ermöglicht ein solches Vorgehen. Regierungen im europäischen Ausland forderten Madrid und Barcelona am Mittwoch eindringlich zum Dialog auf.