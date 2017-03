Vorfall in Paris-Orly

Polizei-Einsatz am Flughafen Paris-Orly (unkomm.) 0:35 min, vom 18.3.2017

Französische Sicherheitskräfte haben am Pariser Flughafen Orly einen Mann erschossen.

Dieser hatte laut Verteidigungsministerium versucht, einer Soldatin die Waffe zu entreissen und sei dabei getötet worden. Es sei ihm nicht gelungen, die Waffe an sich zu nehmen.

Der Mann sei der Polizei und den Nachrichtendiensten bekannt gewesen.

Der Flughafen wurde evakuiert und der komplette Flugverkehr gestoppt .

. Kurz vor dem Vorfall habe der Mann mehrere Personen in einer Bar bedroht und bei einer Strassenkontrolle einen Polizisten verletzt.

Zusatzinhalt überspringen Lob vom Präsidenten Nach der Attacke hat François Hollande «den Mut und die Tüchtigkeit» der Sicherheitskräfte gelobt. «Der Präsident der Republik bekräftigt die Entschlossenheit des Staates, unablässig zu handeln, um gegen den Terrorismus zu kämpfen, die Sicherheit unserer Mitbürger zu verteidigen und den Schutz des Staatsgebiets sicherzustellen.»

Der Angreifer attackierte eine Soldatin, die zusammen mit zwei weiteren Soldaten im Flughafen patroullierte. Er rang die Soldatin zu Boden, schaffte es aber nicht, ihr die Waffe zu entreissen, wie der französische Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian sagte. Die beiden anderen Soldaten hätten das Feuer eröffnet, um die Kollegin und die Zivilisten im Flughafen zu schützen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Für die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft besteht der Verdacht eines terroristischen Hintergrundes, weshalb sie die Ermittlungen an sich gezogen hat. Der Flughafen wurde evakuiert, um sicherzustellen, dass der Mann keine Komplizen hatte und dass sich kein Sprengstoff im Gebäude befand. In beiden Fällen konnten die Sicherheitskräfte Entwarnung geben.

Angriff auf Barbesucher und Polizisten

Gemäss dem Direktor des Flughafens werde der Südterminal, in dem sich der Vorfall abspielte, wohl bis heute Abend geschlossen bleiben. Indes sei es möglich, dass der Westterminal bald wieder den Betrieb aufnehmen könne.

Vor dem Überfall auf die Soldatin am Flughafen hatte der Angreifer bereits ein Fahrzeug in seine Gewalt gebracht und die Anwesenden einer Bar bedroht. Ausserdem habe er bei einer Identitätskontrolle auf einen Polizisten gefeuert – dieser musste ins Krankenhaus gebracht werden, ist laut Innenminister Bruno Le Roux allerdings nicht sehr schwer verletzt. Zur Identität des Täters wollten sich die Behörden nicht äussern.

Hintergründe noch unklar

Die Soldatin, dessen Waffe der Mann nehmen wollte, gehört offenbar zu der Anti-Terror-Mission «Sentinelle». Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel von Terroranschlägen. Bei einer Anschlagsserie in Paris wurden am 13. November 2015 130 Menschen getötet.

Erst vor einigen Wochen war nahe dem Pariser Louvre-Museum ein Mann niedergeschossen worden, der sich mit Macheten auf eine Militärpatrouille gestürzt hatte. Wegen der Terrorgefahr patrouillieren Soldaten an Flughäfen, Bahnhöfen und anderen gefährdeten Orten.

Der Flughafen Orly liegt südlich von Paris. Er ist der zweite grosse Airport der französischen Hauptstadt nach dem Flughafen Charles de Gaulle.