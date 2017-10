Katalonien will die Unabhängigkeit; Madrid stimmt für die Zwangsmassnahmen. Die Ereignisse im Überblick.

Katalonien bricht mit Spanien 1:44 min, aus Tagesschau am Vorabend vom 27.10.2017

Das wurde in Barcelona entschieden: In einer geheimen Abstimmung hat das katalanische Parlament die einseitige Unabhängigkeit von Spanien beschlossen. 72 Abgeordnete stimmten dafür, 10 dagegen. Zwei Abgeordnete legten leer ein. In der Resolution über die Konstituierung «einer katalanischen Republik als unabhängigen und souveränen Staat», wird allerdings keine Frist für die Ausrufung festgelegt. Zuvor hatten die Abgeordneten der spanischen Konservativen, Sozialisten und der Liberalen (Ciudadanos) das Parlament aus Protest verlassen.

Das wurde in Madrid entschieden: Kurz nach der Entscheidung in Barcelona hat der spanische Senat der Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy grünes Licht für die Absetzung der katalanischen Regierung gegeben. Die Abgeordneten haben einer Anwendung des Verfassungsartikels 155 zugestimmt, der Zwangsmassnahmen gegen eine abtrünnige Region erlaubt; der Entscheid fiel mit 214 gegen 47 Stimmen bei einer Enthaltung.

Wie geht es jetzt weiter? Der spanische Ministerpräsident Rajoy hat am Abend eine Kabinettssitzung einberufen, in der die Minister bereits über erste Zwangsmassnahmen entscheiden könnten. Mit der Veröffentlichung des Senatsentscheids im spanischen Amtsblatt wurde die letzte Bedingung für den Einsatz der Massnahmen erfüllt. Die erste Entscheidung dürfte die Entmachtung der katalanischen Regierung sein. Danach würden die Minister in Madrid schrittweise die Amtsgeschäfte der Minister in Katalonien übernehmen. Die spanische Generalstaatsanwaltschaft hat zudem ein Verfahren gegen Kataloniens Regionalpräsident Puigdemont wegen «Rebellion» angekündigt.

Die internationalen Reaktionen: Angesichts der Zuspitzung im Katalonien-Konflikt mahnt EU-Ratspräsident Donald Tusk die spanische Regierung zur Zurückhaltung. «Ich hoffe, dass die spanische Regierung mehr auf die Stärke des Arguments setzt als auf das Argument der Stärke», erklärte er auf Twitter. Für die EU habe sich nichts verändert. Einziger Gesprächspartner sei Spanien. Auch eine Sprecherin des US-Aussenministeriums hat Katalonien als integraler Bestandteil Spaniens bezeichnet.