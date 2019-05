Der Ticker ist abgeschlossen

11:32 Leiser europhober Alarm und trotzdem Watschen Die Stimmen sind praktisch ausgezählt, die erste Reaktionen eingefangen. Der europhobe Alarm wurde abgemildert, und trotzdem sind die EU-Volksparteien abgewatscht worden. Wir beenden hiermit unseren Liveticker der Europawahl 2019. Mit Spannung wird nun als nächstes die Wahl des EU-Kommissionspräsidenten erwartet. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Legende: Keystone

10:54 Schwere Schlappe für Wilders Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders hat eine herbe Schlappe erlitten. Seine «Partei für die Freiheit» (PVV) wird nicht mehr im Europäischen Parlament vertreten sein, wie aus dem vorläufigen Endergbnis hervorgeht. Die Partei war bislang mit vier Sitzen vertreten, erzielte nun aber diesmal nur rund 3,5 Prozent der Stimmen – zu wenig für ein Mandat.

10:36 Macrons voller Terminkalender Vor dem Sondergipfel zum EU-Spitzenpersonal in Brüssel sucht Frankreichs Präsident Macron das Gespräch mit verschiedenen europäischen Partnern. So habe er sich am Abend der Wahl mit Merkel ausgetauscht, hie es aus Élyséekreisen. Am Montagabend sei ein Abendessen mit dem spanischen Ministerpräsidenten Sánchez geplant. Vor dem Gipfel am Dienstag werde es dann weitere Treffen geben – etwa mit den Premierministern der Staaten Polen, Ungarn, Slowakei und Tschechien, dem EU-Ratspräsidenten Donald Tusk und nochmals mit Kanzlerin Merkel. Thema dürfte dabei die Besetzung des EU-Kommissionschefpostens sein.

10:07 Gleichgewicht in Rom aus den Fugen Salvini wird versuchen, seinen Triumph bei der Europawahl nicht primär in Brüssel sondern vor allem in Rom in Zählbares umzusetzen, sagt SRF-Korrespondent Franco Battel. Er er wolle keine zusätzlichen Posten, aber er wolle inhaltliche Zugeständnisse vom angeschlagenen Koalitionspartner: ein Ja zur Flattax,

ein Ja zum Basistunnel Lyon-Turin,

ein Ja für zusätzliche Regionalautonomie,

ein Ja für nochmals härtere Strafen – auch für Rettungsorganisationen im Mittelmeer. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Matteo Salvini profitiert Der Erfolg der Lega gefährdet Italiens Regierung

9:43 Kein sozialdemokratischer Obama in Sicht Handeln die Sozialdemokraten rational, werden sie trotz schlechter Ergebnisse noch kurzfristig die Kurve kriegen. Die Analyse von SRF-Korrespondent Peter Voegeli aus Berlin. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Historisch schlechtes Ergebnis Ein sozialdemokratischer Obama ist nicht in Sicht

9:22 Le Pen mit knappem Resultat Die französischen Rechtspopulisten haben die Europawahl dem endgültigen Ergebnis zufolge mit einem knappen Vorsprung von 0,9 Prozent vor der Regierungspartei von Präsident Emmanuel Macron gewonnen. Das teilte das Innenministerium in Paris am Montagmorgen mit. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: EU-Wahlen in Frankreich «Le Pens Partei ist stärkste Kraft geworden»

9:10 Farage will mitreden Nach dem Triumph seiner Brexit-Partei bei der Europawahl fordert Nigel Farage Mitspracherecht bei den Verhandlungen über Grossbritanniens Ausstieg aus der EU. «Wir sollten jetzt zum Team gehören, das ist ziemlich klar», sagte der 55-Jährige am Montag. Er pocht auf ein Ausscheiden seines Landes aus der EU bis zur derzeitigen Frist am 31. Oktober - im Zweifel auch ohne Vereinbarungen über das künftige Verhältnis Grossbritanniens zur Staatengemeinschaft. 00:14 Nigel Farage: «Es ist ein grosser Erfolg» Legende: Video Nigel Farage: «Es ist ein grosser Erfolg» abspielen. Laufzeit 00:14 Minuten. Aus News-Clip vom 27.05.2019.

8:14 Der Plan dahinter Lega-Chef Salvini will nach der Europawahl Ende Mai gemeinsam mit Afd-Spitzenkandidat Jörg Meuthen, der Französin Marine Le Pen und anderen Parteien eine rechte «Superfraktion» im EU-Parlament unter dem Namen «Bündnis Europäische Allianz der Völker und Nationen» bilden. Erklärtes Ziel ist, eine engere Zusammenarbeit der Europäischen Union zu stoppen, Nationalstaaten zu stärken und eine «Festung Europa» zu schaffen. 01:07 Salvini will eine neue Superfraktion im EU-Parlament Legende: Video Salvini will eine neue Superfraktion im EU-Parlament abspielen. Laufzeit 01:07 Minuten. Aus SRF News vom 26.05.2019.

8:11 Salvini feiert sich und seine Gesinnungskollegen Italiens Innenminister Salvini blickt positiv auf die Europawahl 2019 zurück. «Die Siege der Lega in Italien, Marine Le Pens in Frankreichs und Nigel Farages in England sind ein Zeichen, dass sich Europa verändert.» 00:15 Salvini sieht Zeichen der Veränderung in Europa (italienisch) Legende: Video Salvini sieht Zeichen der Veränderung in Europa (italienisch) abspielen. Laufzeit 00:15 Minuten. Aus News-Clip vom 27.05.2019.

8:00 Europawahl lässt den Euro kalt Der Euro ist zunächst kaum durch den Ausgang der Europawahl bewegt worden. Im Vergleich zum US-Dollar legte er am Morgen etwas auf 1.1208 Dollar zu. Am Devisenmarkt war die Lage zum Wochenstart generell ruhig. Gegenüber dem Franken zeigt sich der Euro mit 1.1245 etwas höher als am Freitag. Auch der US-Dollar zieht mit einem Stand von 1,0031 gegenüber Freitag minim an.

7:06 Ein guter Tag für die Demokratie? Parteienvielfalt statt Machtkartell. Für SRF-Korrespondent Sebastian Rammspeck in Brüssel, ist die Europawahl 2019 für die Demokratie eine gute Wahl. Hier geht es zu seiner Analyse. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Gute Wahl für die Demokratie Frischluftzufuhr für die EU

7:02 Wer wird Nachfolger von Juncker? Um die Nachfolge des scheidenden EU-Kommissionschefs Jean-Claude Juncker ringen die EVP mit ihrem bisherigen Fraktionschef, dem Deutschen Manfred Weber (CSU), und die Sozialdemokraten mit dem bisherigen Vize-Kommissionspräsidenten, dem Niederländer Frans Timmermans. Auch die liberale dänische EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager meldete Ansprüche auf den Posten an. 00:24 Manfred Weber: «Ich will eine EU-Kommission für die Bevölkerung» Legende: Video Manfred Weber: «Ich will eine EU-Kommission für die Bevölkerung» abspielen. Laufzeit 00:24 Minuten. Aus News-Clip vom 27.05.2019.

6:47 Auf und ab und für die Rechtspopulisten Europas Sehr unterschiedlich ist nach die Entwicklung der Rechtspopulisten nach Auszählung der meisten Stimmen. Die Übersicht: In Italien wird die Lega von Innenminister Matteo Salvini stärkste Kraft.

In Frankreich stagniert die RN von Marine Le Pen – liegt aber knapp vor der Partei En Marche von Präsident Emmanuel Macron.

In Deutschland kann die AfD nur in Ostdeutschland punkten. Im Westen bleibt sie unter ihren Erwartungen.

In Österreich fällt die rechte FPÖ leicht.

Die Dänische Volkspartei halbiert sich.

Die ungarische Fidesz von Ministerpräsident Viktor Orban legt zweistellig zu.

In Grossbritannien wird ferner die Brexit-Partei von Nigel Farage stärkste Kraft. 00:14 Ungarn: Anhänger von Viktor Orban und der rechtspopulistischen Fidesz feiern Legende: Video Ungarn: Anhänger von Viktor Orban und der rechtspopulistischen Fidesz feiern abspielen. Laufzeit 00:14 Minuten. Aus News-Clip vom 27.05.2019.

6:38 Rasche Einigung? Der Trend ist klar: Konservative und Sozialdemokraten sind die Verlierer dieser Europawahl. Das macht auch die Wahl zum nächsten Kommissionpräsidenten spannend. Ein Treffen zwischen den Spitzenkandidaten am Montagabend sowie eine Sitzung der Fraktionschefs am Dienstag sollen nun einen Weg aus der verfahrenen Lage weisen. Das Ziel: Eine rasche Einigung auf einen gemeinsamen Kandidaten fürs Kommissionspräsidium. Denn bereits am Dienstagabend kommen in Brüssel die Staats- und Regierungschefs der 28 EU-Staaten zusammen, die eine Blockade im Parlament ausnützen und neue Kandidaten ins Spiel bringen könnten.

4:50 Die wichtigsten drei Erkenntnisse aus der viertägigen Wahl Die europäischen Volksparteien – die Christdemokraten und die Sozialdemokraten – sind die grossen Verlierer der Europawahl 2019. Ihre inoffizielle grosse Koalition ist nun zu Ende.

Rechte und rechtsradikale Parteien legten zu. Die von ihnen erhoffte «Zeitenwende» bleibt aber aus, Mehrheiten im Parlament werden auch künftig problemlos ohne sie möglich sein.

Die kleineren Parteien sind diesmal die klaren Wahlsieger; Liberale und Grüne legten deutlich zu. Für künftige Mehrheiten im Parlament kommt ihnen neu erhebliche Bedeutung zu.

3:20 AfD in zwei ostdeutschen Bundesländern stärkste Kraft Die AfD hat in Ostdeutschland starke Gewinne verbucht und ist in Sachsen und Brandenburg laut vorläufigem Ergebnis stärkste Kraft vor der CDU geworden. In Thüringen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern liegen die Rechtspopulisten auf Platz 2 hinter der CDU. Landesweit erzielt die Union aus CDU und CSU trotz Verlusten noch 28,9 Prozent, wie es am frühen Morgen nach der Auszählung aller Wahlkreise hiess. Die Grünen kommen mit 20,5 Prozent auf den 2. Platz. Die SPD verlor deutlich und landete bei 15,8 Prozent auf Rang 3. Deutschland ist das Land mit den meisten Sitzen im EU-Parlament. Starke AfD-Gewinne in Ostdeutschland

2:42 Labour-Chef Corbyn nun doch für zweites Brexit-Referendum Die Brexit-Partei ist bei der Europawahl in Grossbritannien als deutlicher Sieger hervorgegangen; Tories und Labour stürzten ab. Als Reaktion auf das gute Abschneiden der Partei des EU-Kritikers Nigel Farage fordert Oppositionsführer Jeremy Corbyn eine erneute Abstimmung der britischen Öffentlichkeit über den Brexit. «Da sich die Konservativen auflösen und nicht mehr regieren können und das Parlament festgefahren ist, muss dieses Thema wieder zum Volk zurückkehren», sagte er. Seine Partei werde sich dafür einsetzen, das die Frage dem Volk wieder vorgelegt werde, entweder in einer Neuwahl oder einer Volksabstimmung, so der Labour-Chef. Eigentlich hätte das Land bereits am 29. März aus der EU ausscheiden und gar nicht mehr an der Wahl zum EU-Parlament teilnehmen sollen. Die Frist für den Austritt wurde aber bis 31. Oktober verlängert. Legende: Keine Partystimmung, weder bei den Tories, noch bei Corbyns Labour-Partei. Keystone

1:58 EVP-Fraktionschef greift nach Kommissionsspitze Vom Ausgang der Europawahl hängt eventuell ab, wer Nachfolger von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird. Für den Top-Job bewirbt sich Manfred Weber, der dabei auch von der deutschen Kanzlerin Angela Merkel unterstützt wird. Dahinter steht das 2014 erstmals umgesetzte Konzept, wonach der nächste Kommissionspräsident einer der Top-Kandidaten der

Parteien sein muss. Die EVP werde in den nächsten Tagen unterstreichen, dass sie hinter diesem Spitzenkandidatenprinzip stehe, sagte Weber. Er hoffe, andere Parteien werden folgen. 01:15 EVP-Fraktionschef Weber: «Keine Sonderkonditionen für die Schweiz» Legende: Video EVP-Fraktionschef Weber: «Keine Sonderkonditionen für die Schweiz» abspielen. Laufzeit 01:15 Minuten. Aus Tagesschau vom 26.05.2019.

0:42 Ausgerechnet im Land von Greta verlieren die Grünen In Schweden haben sich die Sozialdemokraten als stärkste Kraft behauptet, sie kamen auf 23.6 Prozent der Wählerstimmen, wie aus Zahlen der Wahlbehörde nach Auszählung von knapp 94 Prozent der Wahllokale hervorging. Grosser Gewinner sind die Rechtspopulisten mit einem Plus von 5.7 Prozentpunkten auf 15.5 Prozent. Sie dürften – ebenso wie die Moderaten, die vor ihnen mit 16.8 Prozent zweitstärkste Kraft wurden – einen Sitz im EU-Parlament hinzugewinnen. Die Grünen, vor fünf Jahren noch hinter den Sozialdemokraten zweitstärkste Kraft, müssen mit Verlusten von 3.8 Prozentpunkten klarkommen - ausgerechnet im Heimatland der Klimaaktivistin Greta Thunberg. Sie kommen auf 11.4 Prozent.