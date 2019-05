3:20

AfD in zwei ostdeutschen Bundesländern stärkste Kraft

Die AfD hat in Ostdeutschland starke Gewinne verbucht und ist in Sachsen und Brandenburg laut vorläufigem Ergebnis stärkste Kraft vor der CDU geworden. In Thüringen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern liegen die Rechtspopulisten auf Platz 2 hinter der CDU.

Landesweit erzielt die Union aus CDU und CSU trotz Verlusten noch 28,9 Prozent, wie es am frühen Morgen nach der Auszählung aller Wahlkreise hiess. Die Grünen kommen mit 20,5 Prozent auf den 2. Platz. Die SPD verlor deutlich und landete bei 15,8 Prozent auf Rang 3.