Martin Aldrovandi, Schanghai: Die USA überschätzen den chinesischen Einfluss auf Nordkorea – glaubt zumindest China. Auch die Volksrepublik will kein Nordkorea mit Atomwaffen, jedoch will sie das System auch nicht stürzen oder das Land aushungern lassen. Ein Machtvakuum in Nordkorea oder einen «failed state» will China auf jeden Fall vermeiden. China wäre dann von einer Flüchtlingswelle betroffen und hätte bei einer Wiedervereinigung der beiden Koreas womöglich auch die US-Armee vor der eigenen Grenze.