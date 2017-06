Wer steckt hinter dem jüngsten Anschlag? Für Londons Polizeichefin sind die Drahtzieher in Grossbritannien zu suchen.

Die Polizei hat die Attentäter identifiziert 1:13 min, aus Tagesschau am Mittag vom 5.6.2017

Nach Ansicht der Londoner Polizeichefin Cressida Dick wurden die Anschläge in London nicht aus dem Ausland vorbereitet.

Zudem wurden von Seiten Scotland Yards, wie auch von Premierministerein Theresa May, weitere Anschläge in Grossbritannien nicht ausgeschlossen

Derweil wurden weitere Festnahmen im Zusammenhang mit dem Attentat in London durchgeführt.

Der verheerende Terror in Grossbritannien in den vergangenen Wochen ist aus Sicht von Londons Polizeichefin Cressida Dick nicht aus dem Ausland gesteuert worden. Die jüngsten Anschläge hätten «zweifellos» eine internationale Dimension gehabt, der Schwerpunkt liege aber in Grossbritannien selbst, sagte Dick der BBC. «Wir werden immer sehen, ob irgendetwas aus dem Ausland gesteuert wurde. Aber ich würde sagen, die Hauptbedrohung, der wir momentan gegenüberstehen, scheint nicht aus dem Ausland gesteuert zu sein.»

Einen weiteren Anschlag schloss Dick nicht aus. Es sei «sicherlich möglich», dass die Angriffe in Manchester und London einen weiteren Anschlag nach sich zögen, sagte Dick weiter. Mit ihrer Rhetorik hätten der IS und andere Organisationen Menschen dazu aufgefordert, «mit einfachen Mitteln» die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Einige Menschen fühlten sich sicher davon inspiriert.

« Die Hauptbedrohung, der wir momentan gegenüberstehen, scheint nicht aus dem Ausland gesteuert zu sein. » Cressida Dick

Londoner Polizeichefin

Die auf die Auswertung dschihadistischer Propaganda spezialisierte Site Intelligence Group hatte am Wochenende vor IS-Einflüssen in Grossbritannien gewarnt. Die Direktorin der Site-Group, Rita Katz, verwies darauf, dass am Anschlagstag in einer dem IS nahe stehenden Chat-Gruppe Mitglieder aufgefordert worden seien, Zivilisten mit Fahrzeugen, Schusswaffen und Messern zu töten.

Weitere Verhaftungen

Derweil vermeldete die Polizei weitere Festnahmen. Bei Durchsuchungen im Osten der britischen Hauptstadt seien mehrere Verdächtige in Gewahrsam genommen worden, teilte Scotland Yard mit.

Die Razzien fanden demnach in den östlichen Stadtteilen Newham und Barkin statt. Anti-Terror-Einheiten hätten dort zwei Immobilien durchsucht. Die Ermittlungen liefen weiter, gab die Polizei bekannt.

Sicherheitskabinett tagte

Zuletzt hatte sie von bislang zwölf Festnahmen gesprochen. Demzufolge befanden sich noch sieben Frauen und vier Männer in Gewahrsam, nachdem ein Mann auf freien Fuss gesetzt worden war.

Unter Leitung von Premierministerin Theresa May kam das Sicherheitskabinett zusammen. Dabei wurden Konsequenzen aus dem dritten Anschlag in Grossbritannien binnen drei Monaten beraten werden.

Theresa May setzt auf ihr Wahlkampfmotto «strong and stable»

Identität der Täter bekannt

Die Polizei habe nun alle drei Attentäter identifiziert, erklärte May. Wenn die Ermittlungen weiter fortgeschritten seien, werde die Polizei auch ihe Namen bekanntgeben.

Die Behörden schätzten die Gefahr für die nationale Sicherheit weiterhin als «schwerwiegend» ein, sagte May weiter. Ein terroristischer Angriff sei «sehr wahrscheinlich». «Das war ein Angriff auf London und auf das Vereinigte Königreich. Aber es war auch ein Angriff auf die freie Welt», sagte die Regierungschefin.

Terrorabwehr im Mittelpunkt des Wahlkampfes In Grossbritannien wird der Terror zum zentralen Wahlkampfthema. Theresa May demonstriert eine harte Haltung. Sie unterstütze die «Shoot to Kill»-Linie der Polizei, also gezielte Schüsse in Tötungsabsicht auf Angreifer, sagte May.

Zugleich wies die Regierungschefin Vorwürfe der oppositionellen Labour-Partei zurück, dass sich ihre Regierung nicht ausreichend um Sicherheit kümmere. Sie verwies auf Aussagen von Cressida Dick. Demnach sei die Polizei hinreichend ausgestattet. «Wir können die Bevölkerung nicht billig beschützen», sagte hingegen Labour-Chef Jeremy Corbyn und forderte 10'000 zusätzliche Stellen bei der Polizei. In Mays Zeit als Innenministerin waren Tausende Jobs bei den Sicherheitskräften abgebaut worden. Ihrerseits warf May ihrem Herausforderer vor, er verfüge über keine Führungsqualität. Corbyn habe zudem keinen Plan, wie er auf die Herausforderungen etwa durch den geplanten Brexit reagieren wolle.

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Terroranschlag in London für sich. IS-Kämpfer hätten die Tat begangen, meldete das IS-Sprachrohr Amak am Sonntagabend in einem Bekenntnis im Internet.