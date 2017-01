Syrien-Treffen in Astana

Das Wichtigste in Kürze

Heute beginnen in der kasachischen Hauptstadt Astana neue Syrien-Gespräche .

. Die UNO, die EU und die USA spielen dabei eine Nebenrolle . Hauptakteure sind Russland, Iran und die Türkei .

. Die Oppositionellen wollten zuerst nicht nach Astana reisen , nun nehmen dennoch etliche Gruppierungen teil.

, nun nehmen dennoch etliche Gruppierungen teil. Russland möchte in Astana zum Schiedsrichter werden – ob dieser Schritt gelingt?

Seit fast einem Jahr gibt es keinen Friedensprozess für Syrien mehr. Verhandlungen bei der UNO in Genf wurden damals abrupt und erfolglos abgebrochen – nun gibt es ab heute einen neuen Versuch in der kasachischen Hauptstadt Astana.

Es sind ungewöhnliche Friedensgespräche, die in diesen Stunden beginnen. Die traditionellen Sponsoren solcher Verhandlungen, die UNO, die Europäische Union oder die USA, spielen lediglich eine Nebenrolle. Die Hauptakteure Russland und der Iran sowie in geringerem Masse die Türkei dulden sie bloss als Beobachter. Diese Zurückstufung gilt auch für die arabischen Staaten.

Oppositionelle mit schlechten Karten

Damit ist klar, was die Gespräche im Grunde sind: Eine Konferenz der Siegermächte, die ihrem Schützling, dem syrischen Diktator Baschar al-Assad, den Rücken stärken wollen. Die syrischen Rebellen sollen ihren Kampf einstellen, die Waffen abgeben – und erhalten im Gegenzug humanitäre Hilfe.

Kein Wunder, dass die Oppositionellen zuerst gar nicht nach Astana reisen wollten. Nun nehmen aber doch etliche Gruppierungen teil. Ihre Karten sind nach der Niederlage in Aleppo so schlecht, dass ihnen auch ein trotziges Fernbleiben nichts brächte. Hingegen wurden die syrischen Kurden, der sogenannte Islamische Staat und die Al-Nusra-Front von den Konferenzveranstaltern ausgeschlossen.

Die Trump-Regierung kümmerts wenig

Russland will in Astana von der Pro-Assad-Kriegspartei zum Schiedsrichter werden. Ob dieser Schritt gelingt, ist zweifelhaft. Ein politischer Neuanfang in Syrien ist nach wie vor kein Ziel für Moskau. Entsprechend ist ein Machtverzicht des Assad-Regimes gar kein Thema. Erst recht nicht, nachdem selbst die Türkei, die das bisher verlangte, davon abrückt. Und der neuen US-Regierung von Donald Trump ist Syrien ziemlich egal – ob nun mit oder ohne Assad.