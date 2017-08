Nach der Todesfahrt in Barcelona kommen immer mehr Details ans Licht. Ein Überblick.

Wer sind die Täter? Bisher geht die Polizei davon aus, dass die Attacken von einem Netzwerk von rund einem Dutzend Verdächtigen ausgeübt wurde. Sie stammen aus Marokko. Einer aus der spanischen Exklave Melilla. Einige der Terrorverdächtige wohnten im Dorf Ripoll an der Grenze zu Frankreich. Vermisst wird auch der Imam der dortigen Moschee. Er gilt als Kopf der Zelle. Vier weitere Verdächtige sind in Haft. Am Steuer des Lieferwagens soll ein 22-jährigen Marokkaner gesessen haben. Diese These haben die spanischen Behörden am Montag erneut bekräftigt.

Tweet der katalonischen Polizei Identified the driver van of the Barcelona attack #Barcelona #Cambrils — Mossos (@mossos) 21. August 2017

Was geschah wann an welchem Tatort? Der erste Anschlag findet am Donnerstag gegen 17 Uhr in Barcelona statt. Ein weisser Lieferwagen fährt mit hoher Geschwindigkeit auf die Flaniermeile «Las Ramblas». Dabei sterben 14 Menschen, 130 werden verletzt, darunter auch viele Touristen. Der Fahrer kann flüchten. Um 1.30 Uhr in der Nacht auf Freitag will die Polizei im Badeort Cambrils südlich von Barcelona ein Fahrzeug mit fünf Insassen kontrollieren. Bei der anschliessenden Verfolgungsjagd werden Menschen verletzt, eine Frau stirbt. Schliesslich erschiesst die Polizei die fünf Männer. Bei ihnen werden falsche Sprengstoffgürtel und Messer gefunden. Sie hatten wahrscheinlich vor, Touristen zu attackieren. Bereits am Mittwoch kurz nach 23 Uhr war in Alcanar ein Haus explodiert. Die Polizei stellt später einen Zusammenhang zum Anschlag in Barcelona fest. In den Trümmern des Hauses wurden Überreste von mindestens zwei Personen gefunden, die in die Vorbereitungen der Tat involviert sein sollen.

Welche Verbindungen haben sie? Bereits wenige Stunden nach dem Anschlag in Barcelona hat die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) über ihr Sprachrohr Amak die Tat für sich reklamiert. Ob sie tatsächlich hinter der Tat steht ist noch nicht geklärt.

Was planten die Attentäter? Die Polizei teilte am Sonntag an einer Pressekonferenz mit, dass in dem Haus in Alcanar 120 Gasflaschen sichergestellt wurden. Damit sollten wohl weitere Angriffe in Barcelona geplant gewesen sein.

Was sind die neuesten Entwicklungen? Die spanische Polizei hat am frühen Montagmorgen erneut eine Wohnung in Ripoll durchsucht. Dabei wurden unter anderem zwei Taschen sichergestellt. Dies berichten spanische Medien. Sie berufen sich auf Augenzeugen, die von einem «beachtlichen Polizeieinsatz» sprechen.

Was geschieht nun? Die spanische Polizei sucht weiterhin nach dem Fahrer des Vans. Er könnte nach Frankreich geflüchtet sein. Zudem wird noch nach zwei weiteren Männern gefahndet – darunter dem Imam von Ripoll. Allerdings könnten diese auch bei der Explosion im Haus in Alcanar getötet worden sein. Voraussichtlich morgen Dienstag sollen die vier bereits festgenommenen Verdächtigen dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.