US-Vizepräsident Mike Pence hat im Namen der Regierung von Donald Trump ein klares Bekenntnis zur Nato abgegeben.

Nach Ansicht von Kanzlerin Angela Merkel wäre Europa ohne die USA mit dem Kampf gegen den internationalen Terrorismus überfordert.

Zudem warb Merkel an der Münchner Sicherheitskonferenz für ein gutes Verhältnis zu Russland. Das Land sei immerhin ein Nachbar der Europäischen Union.

Pence bestätigte an der Sicherheitskonferenz, was sich in den letzten Tagen abgezeichnet hatte: Entgegen Donald Trumps Ankündigungen im Wahlkampf, halten die USA weiterhin zur Nato.

Europäische Nato-Länder sollen mehr zahlen

«Heute versichere ich Ihnen im Namen von Präsident Trump: Die Vereinigten Staaten von Amerika stehen fest zur Nato und wir werden unerschütterlich unsere Verpflichtungen für unsere transatlantische Allianz erfüllen», sagte Pence in München.

Zugleich drängte er die europäischen Bündnispartner aber, ihre Verteidigungsausgaben massiv zu erhöhen. «Die Zeit ist gekommen, mehr zu tun», sagte er.

« Wir brauchen die militärische Kraft der Vereinigten Staaten von Amerika » Angela Merkel

Zuvor hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärt, ohne die USA wäre Europa mit dem Kampf gegen den internationalen Terrorismus überfordert. «Wir brauchen die militärische Kraft der Vereinigten Staaten von Amerika», sagte sie.

Trotz aller Spannungen zwischen dem Westen und Russland hat Merkel für gute Beziehungen zu Moskau geworben. Noch gebe es kein stabiles und dauerhaft gutes Verhältnis. Russland sei aber ein Nachbar der Europäischen Union. Deshalb werde sie sich dafür einsetzen, «dass wir zu Russland ein gutes Verhältnis hinbekommen» – trotz vieler Differenzen.

Ihr sei aber genauso wichtig, dass bestimmte islamische Staaten miteinbezogen werden in diesen Kampf. Es müsse klar sein, dass nicht der Islam Ursache des Terrors sei, sondern ein fehlgeleiteter Islam.

Deutschland sagt Ja, aber

Gleichzeitig will Merkel den amerikanischen Forderungen nach einer massiven Steigerung der Verteidigungsausgaben teilweise nachkommen: Die Kanzlerin bekannte sich zum Nato-Ziel, spätestens im Jahr 2024 mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung auszugeben. «Deutschland kennt hier seine Verantwortung.»

Merkel schränkte allerdings ein, Deutschland könne seinen Verteidigungsetat nicht um mehr als acht Prozent im Jahr steigern. Das ist weniger, als Trump verlangt hatte.

Die Begegnung zwischen Merkel und US-Vizepräsident Pence war das erste Treffen mit der Regierung von US-Präsident Trump.