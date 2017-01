Macht Melania Trump auf Jackie Kennedy?

Fashion-Blogger rund um den Globus tippen sich die Finger wund über das Ensemble von Melania Trump. Sie sind sich einig: Der New Yorker Designer Ralph Lauren hat für die neue First Lady ein blaues Kleid mit passender Jacke gemacht. Es erinnert stark an jenes von Jacqueline Kennedy, welches sie am Inauguration Day ihres Mannes im Jahre 1961 trug.