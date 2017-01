SRF-Korrespondent: «Keine versöhnlichen Worte»

Es sei bemerkenswert, wie nah Donald Trump bei der Rede an seiner Wahlkampfrhetorik geblieben sei, sagt SRF-USA-Korrespondent Peter Düggeli. Trump habe unter anderem immer wieder betont, wie sehr er sich fürs Volk und gerade auch für die Mittelklasse einsetzen wolle. Versöhnliche Worte in Richtung all jener, die lieber Hillary Clinton an der Spitze gesehen hätten, gab es jedoch keine.