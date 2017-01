Der neu vereidigte US-Präsident verspricht den Amerikanern bessere Zeiten und will die Macht zurück an das Volk geben.

Die Antrittsrede von US-Präsident Donald Trump 16 min, vom 20.1.2017

Mit der klassischen Vereidigungzeremonie ist Donald Trump in sein neues Amt eingeführt worden.

In seiner ersten Ansprache fokussierte er seine zukünfigte Politik auf die USA.

Vor der Zeremonie kam es in Washington zu gewaltsamen Protesten.

Donald Trump ist der 45. Präsident der USA. Auf den Stufen des Kapitols nahm der Oberste Richter der USA, John Roberts, die Vereidigung vor. Trump schwor auf zwei Bibeln: auf seine eigene und auf die des früheren US-Präsidenten Abraham Lincoln.

Donald Trump legt den Amtseid ab 1:36 min, vom 20.1.2017

Die Vereidigungszeremonie für Donald Trump wurde eingeleitet von Missouris republikanischem Senator Roy Blunt, es folgten Gebete von Religionsvertretern.

Der Minderheitsführer im Senat, der demokratische Senator New Yorks, Charles Schumer, appellierte in seiner Rede für eine friedvolle Machtübergabe und Wahrung der Grundfreiheiten.

Vor Trump wurde bereits Vize-Präsident Mike Pence vereidigt. Am Freitagmorgen hatte Trump gemeinsam mit seiner Frau Melania an einem Gottesdienst in der Kirche St. John teilgenommen. Anschliessend wurden beide von dem scheidenden Präsidenten Barack Obama und seiner Frau Michelle im Weissen Haus empfangen.

Die Politische Erklärung Trumps

Im Anschluss an die Vereidigungszeremonie hielt Trump seine erste Rede als Präsident. Dabei dankte er zu Beginn Barack und Michelle Obama für ihre Hilfe anlässlich der Amtsübergabe.

Die heutige Feier habe eine besondere Bedeutung, sagte Trump: «Es gibt heute einen Machtübergang zurück von Washington DC zurück an das Volk, zurück an Sie.»

Washington sei es gut gegangen, aber das Volk habe die Kosten dafür tragen müssen. Arbeitsplätze seien abgewandert, das Establishment habe sich selbst geschützt. «Das alles ändert sich hier und jetzt.»

Es spiele keine Rolle, welche Partei an der Macht sei, sondern dass die Regierung vom Volk kontrolliert werde. «Eine Nation ist dazu da, ihren Mitbürgern zu dienen», erklärte der neue Präsident. Die Armtustfalle habe zu viele in den Innenstädten betroffen, Fabriken rosteten vor sich hin und seien Grabsteine in der Landschaft der Nation. Und die USA hätten ein Bildungssytem, das viele Mittel bekomme, es aber nicht schaffe, jungen Studenten mit Weisheit zu erfüllen.

Trump legt eine harte politische Linie vor

Die USA hätten viel zu lange unter Verbrechen, Drogen und Bandenkriminalität gelitten, sagte Trump. «Dieses Gemetzel hört heute auf.»

Weiter kritisierte Trump, es seien Billionen Dollar in Übersee ausgegeben worden, während in der Heimat die Infrastruktur gelitten habe. Er kündigte an, Jobs in den USA davor zu schützen, von anderen Ländern abgezogen zu werden.

Er bekräftigte seine aussenpolitische Doktrin: Es werde zu allererst um Amerika gehen, «America first». Die zwei einfachen Regelen seien: «Kauft amerikanisch und stellt amerikanisch an.»

Aussenpolitisch kündigte Trump an, mit der Welt vereint den radikalen Islam zu bekämpfen zu wollen.

Nach der Vereidigungszeremonie fährt der ehemalige und der neue Präsident vom Kapitol zum Weissen Haus. Der offizielle Teil des Tages endet für Trump mit dem Besuch dreier Bälle.

Randale im Stadtzentrum

Kurz vor der Vereidigungszeremonie gab es in Washington gewaltsame Proteste. Mehrere hundert schwarz gekleidete und vermummte Demonstranten zogen randalierend durch das Zentrum der US-Hauptstadt.

Die Trump-Gegner warfen Steine und zerstörten Schaufensterscheiben. Die Polizei setzte Tränengas ein, um die Demonstranten auseinanderzutreiben.

In Washington herrschten erhöhte Sicherheitsmassnahmen, grosse Teile der Innenstadt waren durch Beton- und Metallbarrikaden für den Autoverkehr abgesperrt. Laut Behördenangaben waren rund 28'000 Sicherheitsbeamte im Einsatz. Für Samstag werden Hunderttausende von Anti-Trump-Demonstranten zu einem Protestmarsch in Washington erwartet.