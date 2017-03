«Nun beginnt ein neues Kapitel amerikanischer Grösse» 0:55 min, vom 1.3.2017

Das Wichtigste in Kürze:

US-Präsident Donald Trump hat in seiner ersten Rede vor dem Kongress in Washington seine Wahlversprechen wiederholt und versprochen, sie einzulösen.

Trump will Steuererleichterungen für die Mittelklasse und Unternehmen einführen, Obamacare durch eine neue Gesundheitsversorgung ersetzen und im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat mit arabischen Verbündeten zusammenarbeiten.

Bekannt hat sich der US-Präsident zum nordatlantischen Verteidigungsbündnis Nato.

Zur Sprache kam auch sein Einreiseverbot für Staatsbürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern. Trump kündigte an, bald eine neue Massnahme zu erlassen.

US-Präsident Donald Trump hat in seiner rund einstündigen ersten Rede vor dem Kongress versöhnliche Töne angeschlagen und sein Land zu Optimismus, Zusammenhalt und Hoffnung aufgerufen. «Die Zeit für Denken in kleinen Dimensionen ist vorbei», sagte Trump. «Wir brauchen nur den Mut, die Träume zu teilen, die unsere Herzen füllen.» Er forderte alle politischen Lager zur Kooperation auf. «Von nun an wird Amerika von unserem Streben befähigt – nicht von unserer Furcht belastet.»

Historische Steuerreform

Konkret kündigte der US-Präsident eine historische Steuerreform an. Unternehmen sollen weniger Steuern bezahlen, um überall wettbewerbsfähig zu sein und florieren zu können. Gleichzeitig solle die Mittelschicht in den USA von massiven Steuererleichterungen profitieren.

Obamacare ersetzen

Ausserdem forderte er den Kongress auf, ihn bei einem Ersatz für die Gesundheitsversicherung Obamacare zu unterstützen. «Ich rufe alle Demokraten und Republikaner im Kongress auf, die Amerikaner vor dem implodierenden Desaster von Obamacare zu beschützen.» Für eine bessere Gesundheitsvorsorge müssten der Zugang ausgeweitet, die Wahlmöglichkeiten vergrössert und die Kosten gesenkt werden.

Terrorismus auslöschen

Im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat will Trump auf die Zusammenarbeit mit arabischen Verbündeten setzen. «Wir werden mit unseren Partnern zusammenarbeiten, einschliesslich unseren Freunden und Verbündeten in der muslimischen Welt, um diesen schändlichen Feind vom Antlitz unserer Erde auszulöschen.»

Bekenntnis zur Nato

Bekannt hat sich Trump in seiner Rede auch zum Verteidigungsbündnis Nato. Von den Nato-Ländern hat er aber erneut eine höhere finanzielle Beteiligung gefordert. «Wir unterstützen die Nato ausserordentlich. Aber unsere Partner müsse ihre finanziellen Verpflichtungen erfüllen», sagte Trump.

Nationale Sicherheit wieder herstellen

Zur Einwanderungspolitik erklärte Trump, er werde alle Massnahmen ergreifen, um die nationale Sicherheit wiederherzustellen. Das umstrittene Einreiseverbot für Staatsbürger aus sieben mehrheitlich islamischen Ländern verteidigte er. Es sei gefährlich, Menschen unkontrolliert ins Land zu lassen. Das Einreisedekret liegt derzeit auf Eis. Trump kündigte aber an, bald eine neue Massnahme zu erlassen.