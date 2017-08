Der US-Präsident kündigt ein stärkeres militärisches Engagement in Afghanistan an. Er widerspricht damit früheren Aussagen.

Die US-Streitkräfte werden sich stärker in Afghanistan engagieren. Das hat US-Präsident Donald Trump in einer Fernsehansprache angekündigt.

Insbesondere will er härter gegen die radikal-islamischen Taliban vorgehen.

Damit handelt Trump entgegen seinen früheren Aussagen, dass man die Truppen aus Afghanistan abziehen müsse.

Wie viele Soldaten die USA zusätzlich nach Afghanistan entsenden, sagte Trump nicht. Medien hatten zuvor spekuliert, dass zu den 8400 stationierten US-Soldaten 4000 weitere hinzukommen sollen.

Der Verteidigungsminister James Mattis deutete in einem Statement eine Truppenverstärkung indirekt an, indem er sagte, mehrere Verbündete hätten sich «ebenfalls» zur Erhöhung ihrer Truppenstärke bekannt.

Kein Machtvakuum hinterlassen

Er habe zwar anfangs die Truppen abziehen wollen, sagt Trump. Unterdessen sei er aber überzeugt, dass ein schneller Abzug ein Machtvakuum hinterlassen würde. Die USA müssten eine Übernahme Afghanistans durch die Taliban aktiv verhindern.

Das Ziel der USA sei jedoch nicht mehr, Afghanistan nach ihrem Modell verändern zu wollen. «Am Ende ist es am afghanischen Volk, seine Zukunft in die Hand zu nehmen, seine Gesellschaft zu regieren und einen unbefristeten Frieden zu erzielen», sagte Trump.

Bannons Rücktritt entscheidend?

Mit seiner Fernsehansprache widerspricht Trump früheren Aussagen, die er während seiner Zeit vor der Präsidentschafts-Kandidatur gemacht hatte. Als Privatmann forderte er stets den Rückzug aus Afghanistan und bereits der Start der Operation unter dem damaligen US-Präsidenten George W. Bush bezeichnete er als grossen Fehler.

Es ist gut möglich, dass die Anpassung der Afghanistan-Strategie mit dem Rücktritt des Chefstrategen Stephen Bannon zusammenhängt. Er war in der Regierung Trump der grösste Gegner von Militärmissionen. Am Tag von Bannons Rücktritt hatte Trump mit den Generälen in seinem Kabinett die Optionen für Afghanistan diskutiert.

Kein Ende in Sicht

Der Krieg in Afghanistan begann vor knapp 16 Jahren. Mit Trumps Fernsehansprache ist ein Ende weiter in die Ferne gerückt. Der US-Präsident meinte, dass es keine zeitlichen Vorgaben für den Einsatz mehr geben soll.

Trump sieht auch Pakistan in der Pflicht, da es Heimat für viele Terrornester sei. «Pakistan kann viel erreichen, wenn es Partner unserer Bemühungen in Afghanistan wird», sagte Trump.

Ausserdem soll Indien stärker mit wirtschaftlicher Hilfe eingebunden werden. Dies wird als klare Drohung in Richtung Pakistan verstanden. Beide Atommächte gelten als Erzfeinde.