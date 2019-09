Opferzahlen auf den Bahamas: Bisher gibt es offiziell sieben Todesopfer, der Premierminister Hubert Minnis befürchtet jedoch, dass es mehr sein werden. Er sagte bei einer Pressekonferenz, die Bahamas befänden sich «inmitten einer der schwersten Krisen in der Geschichte des Landes».

Evakuierung und Rettungsmassnahmen: Seit Dienstagabend (Ortszeit) sind die Rettungskräfte dabei, Menschen aus den betroffenen Gebieten zu evakuieren, haben jedoch wegen immer noch starkem Wind, Überschwemmungen und zerstörten Gebäuden Probleme alle zu erreichen. Auch Spitäler wurden getroffen und kämpfen damit, die medizinische Versorgung zu gewährleisten. Die UNO und das IKRK gehen davon aus, dass über 60'000 Menschen Essen und sauberes Trinkwasser benötigen werden. Das IKRK hat bereits 500'000 Dollar gesprochen, um die erste Welle der Katastrophenhilfe zu gewährleisten. Die UNO und auch die US-Regierung sendeten Hilfskräfte in die Region.

Ausmass der Zerstörung: Hurrikan «Dorian» hat die Bahamas mit der höchsten Windstärke fünf getroffen und verharrte über anderthalb Tage über den Inseln. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) schätzt, dass 45 Prozent der Häuser auf den Inseln Grand Bahama und Abaco beschädigt oder zerstört worden seien. Die zwei Inseln, mit einer Einwohnerzahl von 70'000, wurden am stärksten getroffen. Die mit 250'000 Einwohnern bevölkerungsreichste Insel, New Providence, auf welcher sich auch die Hauptstadt Nassau befindet, wurde weitgehend verschont.

Florida weitgehend verschont: Es wird davon ausgegangen, dass «Dorian» den Bundesstaat Florida nur streift und somit weitgehend verschont. Er befindet sich zurzeit etwa 140 Kilometer von der Küste entfernt. Mittlerweile entwickelt der Hurrikan Windböen der Geschwindigkeit von 175 Kilometern pro Stunde und hat sich damit zu einem Wirbelsturm der Kategorie 2 abgeschwächt. Er bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von elf Kilometer pro Stunde in Richtung Nord-Westen.

Vorbereitungen: Der Hurrikan könnte den Bundesstaaten Georgia, South Carolina und möglichweise auch North Carolina am Donnerstag und Freitag gefährlich nahe kommen. Denn auch wenn der Sturm nicht direkt auf das Festland trifft, kann er gravierende Sturmfluten und Überschwemmungen auslösen. Bisher wurden über zwei Millionen Menschen aus den kritischen Gebieten entlang der Ostküste evakuiert. Einige Stassen in South Carolina und Georgia wurden in Einbahnstrassen umfunktioniert, um eine raschere Evakuierung zu ermöglichen. Viele Flughäfen in der Region wurden geschlossen und hunderte von Flügen gestrichen. In Einigen Städten an der Küste wurde sogar eine Ausgangssperre verhängt.