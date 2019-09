Hurrikan-Zentrum warnt vor «extremer Zerstörung» in Miami

Hurrikan «Dorian» wütet mit meterhohen Wellen und zerstörerischen Windgeschwindigkeiten über den nördlichen Inseln der Bahamas.

Gemäss lokalen Medien hat der Sturm ein erstes Todesopfer gefordert, einen 7-jährigen Jungen.

Auch an der Südostküste der USA drohen schlimme Konsequenzen.

Hunderttausende Menschen müssen deshalb ihre Häuser räumen.

Auf seinem Weg in Richtung Florida befindet sich der Sturm der höchsten Kategorie fünf am Montagmorgen (Montagmittag MESZ) über der Insel Grand Bahama, wie das amerikanische Hurrikan-Zentrum in Miami mitteilt.

Zuvor ist er über die östlich von Grand Bahama gelegene Insel Abaco hinweggefegt. Auf Videos aus Abaco sind überschwemmte Strassen, unter Wasser stehende Häuser und umgeknickte Bäume zu sehen.

Der Sturm zog nach seinem Auftreffen am auf Land über die Insel Abaco. Am frühen Montagmorgen gegen 3.00 Uhr Ortszeit (9.00 Uhr MESZ) befand er sich über Freeport, der grössten Stadt der Insel Grand Bahama, wie auf Karten des US-Senders CNN zu sehen war.

Nach Angaben des Hurrikan-Zentrums hatten sich die maximalen Windgeschwindigkeiten am Montag zwar von knapp 300 Stundenkilometern am Sonntagabend auf etwa 270 Stundenkilometer abgeschwächt. Dafür sei der Sturm über Grand Bahama aber nahezu zum Stillstand gekommen: Mit einer Geschwindigkeit von nur zwei Kilometern pro Stunde bewegte er sich demnach in Richtung Westen auf die Küste Floridas zu.

Auf Grand Bahama war die Stromversorgung an vielen Orten unterbrochen. Der Flughafen in Freeport stehe unter Wasser, schrieb die bahamaische Zeitung «The Tribune». Auch auf New Providence, der bevölkerungsreichsten Insel der Bahamas, auf der sich auch die Hauptstadt Nassau befindet, gab es demnach Überschwemmungen.

Für die Bahamas ist es der gewaltigste Hurrikan seit dem Beginn moderner Aufzeichnungen. Die Behörden des Inselstaats mit rund 400'000 Einwohnern hatten Zehntausende Anwohner aufgefordert, sich in Schutzunterkünfte oder höherliegende Gebiete zu begeben.

Auf dem Weg Richtung Florida

Von den Bahamas soll «Dorian» westlich Richtung Florida weiterziehen. Für die Ostküste des US-Bundesstaats galt eine Hurrikan-Warnung, erste Küstengebiete wurden evakuiert.

Das Hurrikan-Zentrum in Miami warnte vor «katastrophalen» Sturmfluten von bis zu sieben Metern Höhe. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 320 Kilometern pro Stunde könne «Dorian» dort in den kommenden Stunden «extreme Zerstörung» verursachen.

«Dorian» war am Sonntag zu einem Hurrikan der höchsten Kategorie hochgestuft worden. Auf dem Weg zur Ostküste Floridas könnte sich der Sturm am Montag wieder etwas abschwächen, aber selbst dann wäre er immer noch ein extrem gefährlicher Hurrikan.

Mehrere Orte in Florida haben Evakuierungen für küstennahe und tieferliegende Gebiete angeordnet. Auch in den nördlich angrenzenden Bundesstaaten Georgia, South Carolina und North Carolina ist im Lauf der Woche mit heftigen Winden, starken Regenfällen und Überschwemmungen zu rechnen.

Florida bereitet sich vor Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Florida mobilisiert örtlichen Medienberichten zufolge mehr als 4000 Mitglieder der Nationalgarde.

Die Behörden bereiten Notfallvorräte wie Trinkwasser, Essensrationen und Generatoren vor.

Um Evakuierungen zu erleichtern, wird die Autobahnmaut zeitweise aufgehoben.

Aus anderen Bundesstaaten sind zudem Hunderte Spezialisten angereist, die dabei helfen sollen, nach dem Sturm die Stromversorgung wiederherzustellen.

Viele Bürger und Geschäfte nageln Holzbretter über ihre Fenster und positionieren Sandsäcke an den Aussentüren.

In manchen Supermärkten gibt es kaum mehr grosse Trinkwasserflaschen zu kaufen.

Im nördlicheren US-Bundesstaat South Carolina ordnete Gouverneur Henry McMaster die Evakuierung der gesamten Küstenzone ab Montagmittag (Ortszeit) an. Die Anordnung soll dem Katastrophenschutz zufolge rund 830'000 Menschen betreffen – sicher keine populäre Massnahme. «Wir können nicht alle Menschen zufriedenstellen, aber wir können alle Menschen am Leben halten», sagte McMaster vor Journalisten.

Schulen und Behörden in den Gebieten würden geschlossen bleiben. Notfallvorräte stünden bereit, inklusive mindestens 150'000 Sandsäcken, sagte ein Mitarbeiter des Katastrophenschutzes. Der Hurrikan sollte dort nicht vor Mittwoch eintreffen