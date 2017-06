Nach einem Zwischenfall bei einem Easyjet-Flug von Ljubljana nach London hat die Kölner Polizei am Samstagabend drei Männer vorläufig festgenommen.

Die Männer hätten sich nach Angaben anderer Passagiere während des Fluges über terroristische Inhalte unterhalten, teilten die Behörden mit.

Der Pilot habe daher eine Ausweichlandung in Köln/Bonn durchgeführt. Dort sei die Maschine in einem gesicherten Areal über Notrutschen geräumt worden.

Beamte der Bundespolizei hätten im Passagierbereich einen Rucksack, der den Männern zuzuordnen gewesen sei, sichergestellt. Dieser sei kontrolliert gesprengt worden.

Der Flugbetrieb war wegen des Vorfalls über mehrere Stunden beeinträchtigt.

Während des Fluges von Slowenien nach London hatten andere Passagiere das Bordpersonal auf die Männer aufmerksam gemacht. Der Pilot habe sich daraufhin entschlossen, den Airbus A319 am frühen Samstagabend in Köln/Bonn zu landen, hiess es. Die drei Männer wurden festgenommen. Allerdings wurde nach Polizeiangaben vom Sonntag weder in der Maschine, noch in dem Rucksack Sprengstoff gefunden.

Verdächtige sind Briten

Die Ermittler begannen noch in der Nacht auf Sonntag, die Verdächtigen zu vernehmen. Bei den drei Männern handle es sich um britische Bürger im Alter von 31, 38 und 48 Jahren.

Ihre Vernehmung dauert noch an. Die Hintergründe des Zwischenfalls sind noch nicht geklärt. Ob und wann sie einem Haftrichter vorgeführt würden, sei noch nicht entschieden.