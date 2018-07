Trump setzt neue Zölle gegen China in Kraft

Die angedrohten US-Strafzölle gegen China sind in Kraft. Riskiert Präsident Trump einen Handelskrieg?

Die USA haben im eskalierenden Handelskonflikt mit China weitere Zölle auf Importe von Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar eingeführt.

Die Zölle traten um Mitternacht (US-Ostküstenzeit, 06.00 Uhr MESZ) in Kraft, wie das Büro des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer bestätigte.

Peking leitet nach eigenen Angaben einen «notwendigen Gegenangriff» ein. Die Trump-Regierung will in diesem Fall nachlegen.

Zunächst kämen die Zölle für Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar zum Einsatz, sagte US-Präsident Donald Trump wenige Stunden vor dem Inkrafttreten der Zölle gegen China. Massnahmen für weitere 16 Milliarden sollen in zwei Wochen folgen. Mit der Massnahme soll geistiger Diebstahl seitens China abgestraft werden.

Trump will nachlegen

«Und dann sind wir, wie bekannt ist, auf weitere 200 Milliarden eingestellt, und nach den 200 Milliarden sind wir auf 300 Milliarden eingestellt», betonte Trump. Die Massnahmen beträfen ausschliesslich China.

Trump zieht gegen die mit einem Defizit von mehr als 800 Milliarden US-Dollar belastete Handelsbilanz seines Landes an mehreren Fronten zu Felde. Er belegte auch die Nachbarn Kanada und Mexiko sowie Verbündete wie die Länder der Europäischen Union mit Zöllen auf Stahl- und Aluminium. Auch von dort sind bereits Vergeltungszölle in Kraft gesetzt worden.

Peking: «Notweniger Gegenangriff wird eingeleitet»

Nach Inkrafttreten der US-Strafzölle auf chinesische Importe sah sich China nach eigenen Angaben zum «notwendigen Gegenangriff» gezwungen. Der Sprecher des Handelsministeriums in Peking sagte am Freitag, die USA hätten «den grössten Handelskrieg in der Wirtschaftsgeschichte» eingeläutet.

Chinas Handelsministerium hatte für diesen Fall schon im Vorfeld Vergeltung in gleicher Höhe angekündigt. Offenbar geht es vorerst um Massnahmen gegen Sojabohnen und Schweinefleisch aus den USA. Peking will nun die Welthandelsorganisation (WTO) über die Situation informieren. provozieren.

Eskalation befürchtet

Wirtschaftsexperten befürchten, dass sich der Konflikt zwischen China und den USA bald zu einem handfesten Handelskrieg auswachsen kann. Der Internationale Währungsfonds (IWF) sieht die betroffenen Handelsvolumina derzeit noch als zu klein an, als dass dies allein zu grösseren Problemen für die Weltwirtschaft führen könnte. Allerdings werden Effekte durch die Verunsicherung der Märkte und eine mögliche Eskalationsspirale befürchtet.