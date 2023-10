Der Angriff auf die Abschlussfeier einer Militärakademie in Syrien fordert mindestens 100 Tote. Ein Überblick.

Drohnenangriff in Syrien fordert 100 Tote – ein Überblick

Der Angriff: Die Attacke ereignete sich am Donnerstag während einer Abschlussfeier in der Militärakademie von Homs rund 100 Kilometer nördlich der Hauptstadt Damaskus. Die Abgänger eines Offizierslehrgangs der syrischen Armee befanden sich zu dieser Zeit gemeinsam mit ihren Familien im Innenhof des Militärgeländes, als der Angriff geschah. Dabei wurden laut syrischen Militärangaben mehrere mit Sprengstoff bestückte Drohnen eingesetzt. Offenbar war die syrische Armee auf ein solches Szenario nicht vorbereitet und hatte die Offiziersschule nicht oder nicht ausreichend gegen Drohnenangriffe gesichert.

Die Opfer: Beim schwersten Anschlag in Syrien seit Jahren starben mindestens 100 Menschen, wie die der syrischen Opposition nahestehende Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete. Gemäss Regierungsangaben gab es mindestens 80 Tote und 240 zum Teil Schwerverletzte. Unter den Opfern sind auch viele Familienangehörige. Unverletzt blieb der syrische Verteidigungsminister, der die Feier kurz vor dem Angriff verlassen hatte.

Legende: Syriens Gesundheitsminister Hassan al-Ghabash (2.v.l) besucht einen verletzten Militärangehörigen des Drohnenangriffs von Homs. Keystone/Sana via AP

Die Reaktion der Regierung: Unmittelbar nach dem Angriff auf die Militärakademie griff die syrische Regierung verschiedene Gebiete im Umland Idlibs im Nordwesten des Landes an. Idlib gilt als letzte Rebellenhochburg im Bürgerkriegsland, das sich der Kontrolle von Präsident Assad entzieht. Bei diesen Angriffen kamen nach Angaben der Rettungsorganisation Weisshelme mindestens fünf Zivilisten ums Leben. 38 Menschen wurden verletzt. Die Provinz Idlib liegt 100 Kilometer nördlich der Stadt Homs. Diese war im Syrienkrieg eine Hochburg der Opposition und wurde dann über Monate bombardiert und ausgehungert, bis der Widerstand in der Innenstadt gebrochen war.

Die mutmassliche Täterschaft: Bisher bekannte sich keine Gruppierung zum Anschlag auf die Militärakademie. Doch viele zeigen jetzt auf die Provinz Idlib und die dort wichtigste Rebellenorganisation. Es handelt sich dabei um die islamistische Organisation Haiat Tahrir al-Scham (HTS). Sie hatte sich früher zum Dschihadismus bekannt und war ein Teil des Terrornetzwerks von Al-Kaida. Andere Experten bezweifeln, dass diese Organisation die technische Kompetenz für eine Operation dieser Grössenordnung hat. Sie gehen eher vom noch extremeren «Islamischen Staat» (IS) als Urheber des Anschlags aus, der in Syrien vor zehn Jahren grössere Gebiete kontrollierte und noch heute mit kleineren und versprengten Einheiten aktiv ist.

Der Syrien-Konflikt: Der Konflikt in Syrien steht mittlerweile im 13. Jahr. Nach Einschätzung der Vereinten Nationen von Mitte September droht der Bürgerkrieg wieder auf breiter Front aufzuflammen. In den vergangenen Monaten kam es bereits in mehreren Gebieten des Landes wieder zu stärkeren gewaltsamen Auseinandersetzungen.