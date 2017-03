Vanja Crnojevic vom Schweizer Hilfswerk «Borderfree Association» betreut Familien und unbegleitete Jugendliche in zwei Camps in Südserbien. Vor einem Jahr lebten diese noch draussen in Zelten; heute stehen ihnen in Preševo zwei Container in einer alten Tabakfabrik zur Verfügung. Sie rechnet nicht damit, dass sich bald etwas ändert, sagt die 36-Jährige.