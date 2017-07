Messerangriff in Hamburg 0:30 min, vom 28.7.2017

Ein Mann hat in einem Hamburger Supermarkt mit einem Messer auf eine Person eingestochen. Die Person verstarb am Tatort. Der Angriff ereignete sich im Stadtteil Barmbek.

Auf der Flucht verletzte der Tatverdächtige vier weitere Personen. Zum Motiv des Angriffs liegen laut Polizei noch keine gesicherten Informationen vor.

Der Täter wurde festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, wird nicht nach einem weiteren Täter gesucht, wie es in ersten Meldungen hiess. Es handle sich um die Tat eines Einzelnen.

Der Täter betrat am Nachmittag den Supermarkt und stach dort unvermittelt auf einen Kunden ein, wie die Hamburger Polizei mitteilte. Die Person verstarb noch am Tatort. Anschliessend flüchtete der Tatverdächtige. Auf seiner Flucht verletzte er vier weitere Personen. Zeugen verfolgten den Mann und alarmierten die Polizei. Der Verdächtige wurde kurz darauf in der Nähe des Tatorts festgenommen.

Das Motiv ist noch unklar, ebenso die Identität des Mannes. Auch über die genaue Zahl der Verletzten konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen. Die Polizei sperrte die Strassen rund um den Tatort weiträumig ab.

Die Bevölkerung wird davor gewarnt, sich in die Nähe des Tatorts zu begeben. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz und mehrere Rettungswagen stehen bereit, um Verletzte zu behandeln.

Tweet der Polizei #Barmbek: Es handelt sich definitiv um einen Einzeltäter. Erste Meldungen über ein mögliches Raubmotiv haben sich bisher nicht bestätigt. https://t.co/q7k1JyQ6Wj — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 28. Juli 2017