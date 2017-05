FOKUS: Château-Thierry – Wahlkampf auf dem Land

Aus 10vor10 vom 3.5.2017

In Frankreich gibt es politisch einen klaren Graben zwischen Stadt und Land. Marine Le Pen hat vor allem auf dem Land die Nase vorn, Macron in den Städten. So auch in Château-Thierry, 100 Kilometer östlich von Paris. Was hat es mit diesem Graben auf sich? Ein Stimmungsbericht aus der Provinz.