Die heute 28-jährige Hicks hat die PR gewissermassen im Blut. Ihre Familie arbeitet seit Jahrzehnten in der Branche: Ihr Vater war Kommunikationschef der National Football-League. Hicks wuchs im noblen New Yorker Quartier Greenwich auf. Als Kind hatte sie mehrere Jobs als Model. Später studierte sie Anglistik an der Southern Methodist University in Texas. 2014 wurde sie von der Trump Organization, dem Zusammenschluss der Trump-Unternehmen, angeheuert. Der Immobilienmogul holte Hicks als Mediensekretärin in sein Wahlkampfteam – und war von ihr begeistert. Nach Trumps Wahlsieg erhielt Hicks den hochrangigen Beraterposten für «strategische Kommunikation» im Weissen Haus. (sda)