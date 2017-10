In Berlin ringen seit Mittag Spitzenpolitiker der Unions-Partner CDU und CSU mit Blick auf die bevorstehende Regierungsbildung um gemeinsame Positionen.

Dabei soll eine gemeinsame Linie für die Bündnis-Verhandlungen mit FDP und Grünen gefunden werden.

Beim Knackpunkt Obergrenze für Flüchtlinge ist nach Jahrelangem Streit offenbar ein Durchbruch gelungen.

Der Kompromiss soll die Zuwanderung von Fachkräften aus Drittstaaten nicht betreffen und die Zahl von jjährlich 200 000 Flüchtlingen als Obergrenze enthalten.

« Wir wollen erreichen, dass die Gesamtzahl der Aufnahmen aus humanitären Gründen die Zahl von 200 000 Menschen im Jahr nicht übersteigt. » Einigungspapier der Union

Quelle: DPA

Auch künftig soll jedoch kein Asylsuchender an der deutschen Grenze abgewiesen werden. In Fällen, in denen Menschen an der Grenze Asyl beantragten, werde es auch künftig ein ordentliches Verfahren geben, heisst es im Einigungspapier, das der Deutschen Presseagentur vorliegt.

Damit werde Merkels Zusage umgesetzt, dass das Grundrecht auf Asyl keine Obergrenze kenne. Gleichzeitig wahrt CSU-Chef Horst Seehofer mit der Formulierung der Einigung sein Gesicht. Der Bayer hatte in den vergangenen Jahren gegen Angela Merkels strikten Widerstand auf einer Flüchtlings-Obergrenze in dieser Grössenordnung bestanden.

Lange nächtliche Beratungen

Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit über den Kompromiss etwa durch Kanzlerin Angela Merkel war am Abend nicht geplant. Teilnehmerkreise berichteten, man gehe ungeachtet des Durchbruchs beim Thema Zuwanderung von langen nächtlichen Beratungen über weitere Fragen wie die Europapolitik aus. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hatte beim Eintreffen zu den wartenden Journalisten gesagt: «Habt Ihr Eure Schlafsäcke dabei?»