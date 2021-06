Nahe Miami Beach im US-Bundesstaat Florida ist Medienberichten zufolge ein mehrstöckiges Wohnhaus teilweise eingestürzt.

Nähere Einzelheiten wurden nicht genannt.

Über die Ursache des Einsturzes oder mögliche Opfer war zunächst ebenfalls nichts bekannt.

Es seien mehr als 80 Einheiten im Einsatz, teilte die Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) auf Twitter mit.

Laut der Feuerwehr von Miami Beach handelt es sich um ein Gebäude in der Nähe der 88. Strasse und der Collins Avenue in Surfside nahe Miami Beach. In diesem Gebiet befinden sich neben Appartments auch Hotels in Strandnähe.

Bei dem Gebäude soll es sich um ein zwölfstöckiges Wohnhaus an der 8777 Collins Avenue handeln, das als Champlain Towers bekannt ist. Laut der «Miami Herald» wurde es 1982 gebaut und beherbergt 100 Eigentumswohnungen.

Auf Bildern im Netz waren in der Dunkelheit eine abgebrochene Fassade und zahlreiche Trümmer zu sehen. Die Gegend sei weiträumig von der Polizei abgesperrt worden, hiess es weiter.

Miami Beach mit seiner berühmten Promenade, dem «Ocean Drive», sowie den weissen Sandstränden und Palmen ist auch bei Touristen sehr beliebt.