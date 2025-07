Per E-Mail teilen

Zwei Tage vor Beginn des jährlich stattfindenden Elektrofestivals Tomorrowland im belgischen Boom ist auf der Hauptbühne ein Feuer ausgebrochen.

Verletzte habe es bei dem Brand nicht gegeben, wie die Organisatoren bestätigen. Die Bühne sei aber beträchtlich beschädigt worden.

Das Festival soll einer Sprecherin zufolge dennoch stattfinden, allerdings ohne die Hauptbühne.

Von der Festivalleitung hiess es, der Campingplatz werde an wie geplant an diesem Donnerstag eröffnet. Man arbeite intensiv an Lösungen für das erste Festivalwochenende.

Legende: Am Mittwoch hat es lichterloh gebrennt auf dem Gelände des Tomorrowland. IMAGO / Belga

Am Mittwoch veröffentlichte Bilder zeigen eine dichte Rauchwolke und Feuer. Auf einigen Clips in sozialen Netzwerken sind Feuerwerkskörper zu hören, die scheinbar unkontrolliert explodierten. Von der einst kunstvoll mit Bergwelt und Steinskulpturen gestalteten Hauptbühne ist nicht mehr viel übrig.

Festival mit Hunderttausenden Besuchern

Das Tomorrowland ist mit mehreren hunderttausend Besuchern über sechs Tage eines der grössten Elektrofestivals weltweit. Die diesjährige Ausgabe steht unter dem Motto «Orbyz» und soll nach früheren Angaben an zwei Wochenenden (18. bis 20. und 25. bis 27. Juli) stattfinden.

Geplant sind über 600 Auftritte auf 16 Bühnen, unter anderem von Martin Garrix, David Guetta, Armin van Buuren, Charlotte de Witte und Swedish House Mafia. Die Stadt Boom liegt zwischen Brüssel und Antwerpen.