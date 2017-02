Nach zahlreichen antisemitischen Vorfällen in Nordamerika hat sich jetzt auch Donald Trump zu den Vorfällen geäussert – nachdem er von mehreren Seiten dazu aufgefordert worden war. Am Montag gab es anonyme Bombendrohungen gegen Zentren einer jüdischen Organisation und auf einem jüdischen Friedhof wurden mehr als hundert Gräber geschändet. Der Leiter des Anne-Frank-Zentrums in New York bezeichnete Trumps Worte als «zu wenig und zu spät».