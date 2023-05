Das ist passiert: Im Rennen um das Präsidentenamt in der Türkei muss sich Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan voraussichtlich erstmals einer Stichwahl stellen: Weder er noch sein stärkster Herausforderer, Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu, haben bisher das absolute Mehr erreicht und müssen daher am 28. Mai erneut antreten.

Das sind derzeit die Resultate: Beim Stand von rund 99 Prozent der ausgezählten Urnen im Inland und rund 37 Prozent im Ausland liege Erdogan bei 49.4 Prozent der Stimmen, sagte der Chef der Wahlbehörde. Kilicdaroglu kommt demnach auf 44.96 Prozent. Auf dem dritten Platz landet Sinan Ogan von der ultranationalistischen Ata-Allianz mit rund 5.2 Prozent. Das vorläufige Endergebnis der Parlamentswahl gab die Wahlbehörde zunächst nicht bekannt. Es zeichnet sich jedoch ab, dass Erdogans Regierungsallianz ihre Mehrheit verteidigen kann.

So haben Türkinnen und Türken in der Schweiz gestimmt Box aufklappen Box zuklappen Über 100'000 wahlberechtigte Türkinnen und Türken leben in der Schweiz. Laut der Nachrichtenagentur Anadolu haben sie mehrheitlich Herausforderer Kemal Kilicdaroglu (57 Prozent) gewählt (Stand: früher Montagmorgen). Rund 41 Prozent haben ihre Stimme Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan gegeben. Ein gutes Prozent hat Sinan Ogan gewählt und ein weiteres Prozent Muharrem Ince. Was die Parteien betrifft, haben rund 31 Prozent für die islamisch-konservative AKP von Präsident Erdogan gestimmt, rund 26 Prozent für die sozialdemokratische CHP von Kilicdaroglu. 24 Prozent haben für die Yesil Sol Part votiert, hinter der sich die pro-kurdische HDP verbirgt. Rund 9 Prozent haben ihre Stimme der rechtsradikalen und ultranationalistischen MHP gegeben.

So ist die Wahl verlaufen: Nach einer ersten Einschätzung der zuständigen Behörde gab es keine Probleme. Oppositionspolitiker meldeten kleinere Zwischenfälle aus verschiedenen Provinzen. Der Wahlkampf galt indes als unfair, nicht zuletzt wegen der medialen Übermacht der Regierung. Erdogan hatte die Opposition scharf attackiert und seinen Gegner etwa als «Säufer» und «Terroristen» bezeichnet. Die Opposition hielt mit einer positiven Kampagne dagegen. Auch im Hinblick auf die Stichwahl wird Erdogan auf die meisten Medien bauen können.

Diese Rolle spielt der Aussenseiter: Sinan Ogan von der ultranationalistischen Ata-Allianz könnte bei der Stichwahl eine wichtige Rolle zukommen, sollte er eine Wahlempfehlung abgeben. Entsprechend wertete er sein schwaches Abschneiden als Erfolg. Ogan will sich nun mit seinen Anhängern beraten. «Wir werden niemals zulassen, dass die Türkei in eine Krise gerät», sagte er in der Nacht zu Montag.

So reagieren die Kandidaten Box aufklappen Box zuklappen Auch wenn Erdogan in zwei Wochen noch immer gewinnen kann – für den Amtsinhaber ist das Ergebnis ein Rückschlag. Seit er 2003 zunächst zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, hat er jede landesweite Wahl gewonnen. Seit 2014 ist er Staatspräsident. Die Aura des Unbesiegbaren geht ihm durch die Stichwahl verloren. In der Nacht auf Montag zeigte sich Erdogan dennoch gut gelaunt vor jubelnden Anhängern in Ankara und stimmte ein Lied an. Kilicdaroglu trat in der Nacht gemeinsam mit den Parteichefs seines Sechser-Bündnisses vor die Presse. «Erdogan hat trotz seiner Diffamierungen und Beleidigungen nicht das Ergebnis erreicht, das er sich erwartet hatte», sagte er.

So geht es weiter: Am 28. Mai kommt es zur Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten Erdogan und Kilicdaroglu – türkische Stimmberechtigte, die im Ausland leben, werden voraussichtlich vom 20. bis 24. Mai wählen können. Wichtig für die weitere Politik in der Türkei ist indes der Ausgang der Parlamentswahl. Erdogans islamisch-konservative AKP und ihr ultranationalistischer Partner MHP werden in der Nationalversammlung in Ankara ihre absolute Mehrheit voraussichtlich halten können. Sollte Kilicdaroglu am 28. Mai gewinnen, könnten sich Parlament und Präsident theoretisch blockieren, was zu einer Regierungskrise führen könnte.

Legende: Hochspannung in der Türkei: Ein Mann in einem Restaurant in Istanbul wartet auf das Endergebnis der Wahlen. Reuters/HANNAH MCKAY

Dafür stehen die Kontrahenten: Der seit 20 Jahren amtierende Erdogan wirbt vor allem mit Wahlgeschenken wie der Erhöhung von Beamtengehältern und Grossprojekten in Infrastruktur und Rüstungsindustrie. Herausforderer Kilicdaroglu verspricht, Korruption und Inflation zu bekämpfen und das Land zu demokratisieren. In der Migrationsfrage fährt er eine harte Linie. Die rund 3.5 Millionen Flüchtlinge aus Syrien will er zurückschicken und das Flüchtlingsabkommen mit der EU neu verhandeln.

Türkische Börse unter Druck Box aufklappen Box zuklappen Die Börse in Istanbul ist nach dem knappen Ausgang in der ersten Runde der türkischen Präsidentenwahl unter Druck. Nach einer zeitweisen Unterbrechung des Handels gibt der Leitindex weiter nach und fällt um bis zu 6.7 Prozent auf 4475 Punkte. Vor allem Bankentitel lassen Federn; der Branchenindex bricht um bis zu 9.6 Prozent ein.

Diese Bedeutung kommt der (Stich-)Wahl zu: Experten und Beobachter befürchten, dass die Türkei weitere fünf Jahre unter Erdogan noch autokratischer werden könnte. Kilicdaroglu trat demgegenüber als Kandidat für ein breites Bündnis aus sechs Parteien an. Er verspricht die Rückkehr zu einem parlamentarischen System, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Auch das internationale Interesse an der Entwicklungen im Land am Bosporus ist gross. Der Wahlausgang ist relevant für Konflikte in der Region wie dem Syrien-Krieg und für das Verhältnis zur EU.