Die Türkei hat am zweiten Tag ihrer Offensive gegen die Kurden-Miliz im Nordosten Syriens Geländegewinne und den Tod von über 100 Gegnern gemeldet.

Laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte seien mindestens 23 SDF-Kämpfer (Demokratische Kräfte Syrien) und acht Zivilisten getötet worden.

Gemäss Beobachtern sind mehr als 60’000 Menschen auf der Flucht.

Am Mittwochnachmittag hatten türkische Kampfjets mehrere Orte entlang der türkisch-syrischen Grenze angegriffen. Tausende Menschen waren nach Angaben von Augenzeugen auf der Flucht.

In der türkischen Grenzstadt Akcakale kamen nach Angaben aus Sicherheitskreisen und Spitälern drei Menschen durch Granatenbeschuss aus Syrien ums Leben, darunter ein Kind.

Unklarheit über Tatsachen vor Ort

Die in Grossbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, dass türkische Truppen versucht hätten, mit Luftangriffen und Artilleriebeschuss an mehreren Fronten voranzukommen, aber keine konkreten Fortschritte gemacht hätten.

Auch der Sprecher der Demokratischen Kräfte Syriens (SDF), Mustafa Bali, wies Meldungen syrischer Rebellen zurück, wonach diese gemeinsam mit der türkischen Armee in Tall Abyad eingerückt seien. Die Angriffe der türkischen Kräfte am Boden seien zurückgeschlagen worden, schrieb er auf Twitter.

Das türkische Verteidigungsministerium hingegen teilte mit, türkische Streitkräfte hätten die vorgesehenen Ziele eingenommen und ihr Einsatz würde wie geplant fortgesetzt.

Einige IS-Gefangene von USA in den Irak gebracht

Das US-Militär übernahm wegen des türkischen Einmarschs in Nordsyrien mehrere Kämpfer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) aus den Händen der Kurdenmilizen. Darunter seien die für ihre Brutalität berüchtigten Briten Alexanda Kotey und El Schafi Elscheich, die in den Irak gebracht werden sollten, berichtete die «Washington Post» am Mittwochabend (Ortszeit).

Die beiden sollen an der Enthauptung von Geiseln beteiligt gewesen sein und zu einer IS-Zelle gehört haben, die wegen ihrer Herkunft und ihres britischen Akzents auch «The Beatles» genannt wurde.

Berüchtigte «Beatles» Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Die IS-Zelle, die wegen ihres britischen Akzents «Beatles» genannt werden, enthauptete nach Angaben des US-Aussenministeriums mehr als zwei Dutzend Geiseln und folterte viele weitere. Zu ihren Opfern zählen die Journalisten James Foley und Steven Sotloff sowie die Entwicklungshelfer Peter Kassig, David Haines und Alan Henning. Videos der Enthauptungen, bei denen die Gefangenen in orangefarbene Overalls gekleidet waren, lösten 2014 weltweit Entsetzen aus.

Trump sagte am Mittwoch im Weissen Haus, die USA hätten wegen des türkischen Einmarschs einige der gefährlichsten IS-Kämpfer in ihre Obhut genommen und «herausgebracht».

Ziel der Offensive ist die Kurdenmiliz YPG, die auf syrischer Seite der Grenze ein grosses Gebiet kontrolliert. Die Türkei sieht in ihr einen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in der Türkei und damit eine Terrororganisation. Sie will entlang der Grenze eine sogenannte Sicherheitszone einrichten und dort auch syrische Flüchtlinge ansiedeln, die derzeit in der Türkei leben.