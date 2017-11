Der Iran hat laut dem Chef des medizinischen Notdienstes die Rettungseinsätze beendet.

Es war das schwerste Erdbeben im Iran seit mehr als einem Jahrzehnt.

Mehr als 400 Menschen kamen ums Leben, 6600 wurden verletzt.

«Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen alles. Die Behörden sollten schneller helfen», sagte eine Anwohnerin der Stadt Sarpo-e Sahab. Helfer haben zahlreiche Notzelte aufgebaut. Doch der Stromausfall, der Wassermangel und die verschütteten Strassen erschwerten die Bemühungen.

Von der Katastrophe war die iranische Provinz Kermanscha am schwersten betroffen, ebenfalls Gebiete im Irak. Das Beben am Sonntag hatte eine Stärke von 7,3. Es folgten fast 200 Nachbeben. Der iranische Präsident Hassan Rohani will das Gebiet am Dienstag besuchen.