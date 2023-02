Im Süden der Türkei hat am frühen Montagmorgen zweimal die Erde gebebt.

Das Zentrum der Erdbeben lag in beiden Fällen in der Nähe der Stadt Gaziantep.

Laut ersten Angaben der Behörden sei es zu Toten und Verletzten gekommen.

Auf den Sozialen Medien kursieren Bilder von zerstörten Häusern.

Laut dem Geoforschungszentrum Potsdam haben in der Nacht auf Montag zwei Erdbeben den Süden der Türkei sowie den Norden Syriens erschüttert. Das Epizentrum lag demnach in beiden Fällen in der Nähe der Stadt Gaziantep an der Grenze zu Syrien. Über mögliche Opferzahlen und das Ausmass der Schäden konnten die Behörden bislang keine genauen Auskünfte machen.

Der Innenminister Süleyman Soylu spricht über die Erdbeben.

Bereits Ende 2022 kam es in der Türkei zu einem Erdbeben. Dabei kam es zu mindestens 80 Verletzten.