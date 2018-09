Russland und die Türkei wollen rund um das syrische Rebellengebiet Idlib bis zum 15. Oktober eine demilitarisierte Zone einrichten.

Darauf verständigten sich die Präsidenten Erdogan und Putin bei einem Treffen im russischen Sotschi.

Türkische Soldaten und russische Militärpolizei sollen die Zone demnach gemeinsam kontrollieren.

Alle Kämpfer der Opposition müssten diese 15 bis 20 Kilometer breite Zone bis zum 15. Oktober verlassen, sagte Wladimir Putin nach den Gesprächen. Schwere Waffen müssten abgezogen werden, radikale Aufständische wie Angehörige der Nusra Front sich aus dem Gebiet zurückziehen.

Erdogan fürchtet neue Fluchtwelle syrischer Zivilisten

Die Türkei als Schutzmacht der Opposition versucht, syrische und russische Truppen von einem Angriff auf Idlib abzubringen, um ein drohendes Blutbad zu vermeiden. Sie befürchtet eine neue Fluchtwelle von syrischen Zivilisten. Ausserdem hat die Türkei selbst Soldaten auf Beobachtungsposten rund um Idlib stationiert.

Bei einem Dreiergipfel mit dem Iran am 7. September in Teheran hatte Putin Erdogans Forderung nach einer Waffenruhe für Idlib abgebügelt. Die russische Luftwaffe greift seit Tagen immer wieder angebliche Stellungen von Terroristen in der Region an.

Moskau bestreitet bevorstehenden Angriff der Assad-Truppen

Nun sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu laut der Nachrichtenagentur Interfax, syrische Truppen und ihre Alliierten würden keine Offensive in Idlib starten.

Die Provinz ist in Syrien das letzte grosse von Aufständischen beherrschte

Gebiet. Die Vereinte Nationen haben vor einer Katastrophe für die dortige Bevölkerung gewarnt, sollten die Truppen von Präsident Baschar al-Assad eine Grossoffensive starten.