Jetzt ist es offiziell: Der spanische Staatsgerichtshof hat einen europäischen Haftbefehl gegen den katalanischen Ex-Regionalpräsidenten Carles Puigdemont erlassen.

Der Beschluss gilt laut einer Mitteilung des Gerichts auch für die vier Ex-Minister, die sich wie Puigdemont nach Belgien abgesetzt haben

Einen Antrag Carles Puigdemonts, seine Aussagen gegenüber dem Gericht per Video-Schaltung zu tätigen, lehnte das Gericht ab.

Carles Puigdemont selber hatte breits am Nachmittag angekündigt, bei den Neuwahlen am 21. Dezember dieses Jahres nochmals antreten zu wollen.

Carles Puigdemont selbst sagte am Abend in einem Interview mit dem belgischen TV-Sender RTBF, er sei bereit, mit den belgischen Justizbehörden zusammenarbeiten. Die spanischen Justizbehörden seien von der Politik beeinflusst.

Puigdemont sieht sich weiter als legitimen Regierungschef

Am Donnerstag hatte der Katalane zusammen mit vier Ex-Ministern am Donnerstag eine Vorladung des spanischen Staatsgerichtshofes in Madrid missachtet. Dabei hätte er sich zu den Vorwürfen der Rebellion, des Aufruhrs und der Veruntreuung öffentlicher Mittel äussern sollen. Puigdemont betrachtet sein abgesetztes Kabinett nach wie vor als legitime Regierung Kataloniens.

Die neun übrigen ehemaligen Angehörigen der Regierung erschienen dagegen vor Gericht und wurden in Untersuchungshaft genommen. Die sieben Männer und zwei Frauen wurden nach den Vernehmungen zu zwei Gefängnissen im Madrider Umland gefahren.