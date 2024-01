In Deutschland stehen ab heute viele Züge still

Ein voraussichtlich sechstägiger Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) legt weite Teile des Bahnverkehrs in Deutschland lahm.

Es ist dies der vierte Arbeitskampf der Lokführergewerkschaft GDL.

Die SBB empfiehlt, Reisen nach oder durch Deutschland auf einen anderen Zeitpunkt zu verschieben.

Auf dem Schweizer Streckenabschnitt werden die ausgefallenen grenzüberschreitenden Verbindungen mehrheitlich durch Ersatzkompositionen ersetzt, schreibt die SBB gegenüber SRF.

Der Streik hat am Dienstagabend im Güterverkehr und am frühen Mittwochmorgen im Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn begonnen. Der Notfahrplan für den Personenverkehr sei in der Nacht auf Mittwoch stabil angelaufen, sagte eine Bahnsprecherin am Morgen am Berliner Hauptbahnhof. Wie schon bei den vorigen Streiks fallen laut Bahn ungefähr 80 Prozent der Fernzüge aus. Auch im Regionalverkehr gebe es erhebliche Einschränkungen, sagte die Sprecherin.

Legende: Ein Ausweg aus der Konfrontation zurück an den Verhandlungstisch ist derzeit nicht absehbar: Mitglieder der Gewerkschaft streikten bereits am 10. Januar in Leipzig. Keystone / JAN WOITAS

Im Güterverkehr kommt es ebenfalls zu erheblichen Einschränkungen. «Auch der europäische Güterverkehr über die Alpen, Polen oder nach Skandinavien sowie die Seehäfen in Holland oder Belgien sind betroffen», teilte die Bahn mit. Bereits vor dem Streik sei ein deutlicher Mengenrückgang registriert worden, weil viele Kunden Transporte abbestellt hätten.

Deutsche Industrie rechnet mit massiven Ausfällen

Unternehmen drohten harte Einschränkungen bis hin zu einzelnen Produktionsausfällen, Drosselungen und Stillständen in der Industrie, sagte Tanja Gönner, die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Deutschen Industrie, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Bei einem sechstägigen Streik ist eine Schadenshöhe von insgesamt bis zu einer Milliarde Euro nicht unrealistisch.»

Ersatzkompositionen fahren in der Schweiz Box aufklappen Box zuklappen Die SBB schreibt gegenüber SRF: «Bis 29. Januar fallen voraussichtlich aufgrund des Streiks in Deutschland praktisch alle grenzüberschreitenden Verbindungen von und nach Deutschland aus. Vereinzelt kann es bis zum 30. Januar zu Einschränkungen kommen. Die SBB empfiehlt, Reisen nach oder durch Deutschland auf einen anderen Zeitpunkt zu verschieben. Reisende haben die Möglichkeit, ihre Reise zu verschieben und das Ticket früher oder später zu nutzen. Ebenfalls betroffen sind die Nachtzüge bis und mit 28. Januar, die nach oder durch Deutschland verkehren. Betroffene Kund:innen mit einer Reservierung können sich vorab zwecks Umtauschs oder Erstattung der Reise an ihre Verkaufsstelle oder das SBB Contact Center wenden. Die Railjet und Nachtzüge via Österreich sowie der EC nach Graz verkehren planmässig. Auf dem Schweizer Streckenabschnitt werden die ausgefallenen grenzüberschreitenden Verbindungen mehrheitlich durch Ersatzkompositionen ersetzt, sodass der inländische Verkehr möglichst nicht betroffen ist. Auf dem Schweizer Streckenabschnitt verkehren die Züge zurzeit planmässig.»

Der Ausstand auf der Schiene soll bis Montagabend um 18 Uhr andauern. Der vierte Arbeitskampf der GDL im laufenden Tarifstreit mit dem bundeseigenen Konzern sei «der längste in der Geschichte der Deutschen Bahn», sagte die Sprecherin. 136 Stunden soll er im Personenverkehr andauern, 144 Stunden im Güterverkehr. Der Streik umfasst erstmals im aktuellen Konflikt auch ein komplettes Wochenende.

Viele Streikkundgebungen geplant

Die GDL hat für die nächsten Tage zu mehreren Streikkundgebungen aufgerufen, zu denen auch der Gewerkschaftsvorstand erwartet wird. Demonstriert werden soll am Donnerstag etwa in Stuttgart, wo GDL-Chef Claus Weselsky erwartet wird, sowie in Nürnberg, Hamburg, Erfurt und Halle/Saale. Für Freitag sind Aktionen unter anderem in Berlin und Dortmund geplant.

59 Prozent haben kein Verständnis für Lokführerstreik Box aufklappen Box zuklappen Der sechstägige Streik der Lokführergewerkschaft GDL stösst einer Umfrage zufolge in der deutschen Bevölkerung überwiegend auf Ablehnung. 59 Prozent haben kein Verständnis dafür, wie eine Erhebung von YouGov ergab. 34 Prozent haben demnach Verständnis für den Ausstand. Das Institut befragte nach eigenen Angaben 4124 Personen in Deutschland ab 18 Jahren. Die Ergebnisse sind demnach repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Die GDL bestreikt bis einschliesslich Montag die Deutsche Bahn. Hintergrund ist der Tarifkonflikt mit dem Konzern.