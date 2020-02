In Nordsyrien eskaliert die Lage rund um die umkämpfte Rebellenhochburg Idlib immer weiter.

Syrische Regierungstruppen sollen in der Region türkische Verbände attackiert und dabei mindestens 33 Soldaten Ankaras getötet haben.

Die Türkei reagierte in der Nacht mit Vergeltungsschlägen auf Stellungen der Truppen von Machthaber Baschar al-Assad.

Gleichzeitig bat Ankara um Unterstützung der Nato und drohte mit der Öffnung seiner Grenzen für ausreisewillige Flüchtlinge.

Die Lage um die nordsyrische Rebellenhochburg Idlib hat sich in zugespitzt. Dies, nachdem nach türkischen Angaben mindestens 33 türkische Soldaten getötet wurden. Die Türkei macht für den Tod der Soldaten einen Luftangriff des syrischen Militärs verantwortlich und reagierte mit Vergeltungsschlägen auf syrische Stellungen.

Türkei wendet sich an Nato

Als Reaktion greife die Türkei mit Boden- und Luftkräften «alle bekannten Ziele des Regimes» in Damaskus an, hiess es in Ankara. «Das mörderische Regime und die, die es ermutigen, werden den Preis für diese Niedertracht auf die härteste Weise bezahlen.» Der Sprecher der Regierungspartei AKP, Ömer Celik, forderte, die Nato müsse an der Seite der Türkei stehen.

NATO-Botschafter treffen sich Nach dem tödlichen Angriff auf türkische Soldaten im Syrien-Konflikt kommt die Nato zu einer Sondersitzung zusammen. Generalsekretär Jens Stoltenberg kündigte auf Twitter an, die Botschafter der Allianz würden auf Antrag der Türkei über die Lage beraten. Grundlage sei Artikel 4 des Nordatlantikvertrags der Beratungen vorsieht, wenn ein Nato-Mitglied die Unversehrtheit seines Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die eigene Sicherheit bedroht sieht. Der eigentliche Bündnisfall wird in Artikel 5 geregelt. Die Türkei forderte die internationale Gemeinschaft dazu auf, eine Flugverbotszone im Bürgerkriegsland Syrien einzurichten.

Gleichzeitig drohte der Sprecher kaum verhohlen damit, syrischen Flüchtlingen im Land die Grenzen in Richtung Europa zu öffnen: «Unsere Flüchtlingspolitik bleibt dieselbe, aber hier haben wir eine Situation. Wir können die Flüchtlinge nicht mehr halten», sagte er.

Waffenruhe gebrochen

Idlib ist das letzte grosse Rebellengebiet in dem Bürgerkriegsland. Die Situation dort war jüngst eskaliert. Die Türkei unterstützt in dem Konflikt islamistische Rebellen. Mit Russland als Schutzmacht der syrischen Regierung hatte sie ein Abkommen getroffen, um in Idlib eine Deeskalationszone einzurichten und hatte dort Beobachtungsposten eingerichtet.

Eigentlich gilt auch eine Waffenruhe. In den vergangenen Wochen war das syrische Militär mit russischer Unterstützung aber weiter in dem Gebiet vorgerückt. Hunderttausende sind auf der Flucht. Nach UNO-Angaben sind seit Anfang Dezember fast 950'000 Menschen vor der Gewalt geflohen.

Helfer beklagen eine katastrophale humanitäre Lage. Es fehlt an Unterkünften, Lebensmitteln, Heizmaterial und medizinischer Versorgung. Hilfsorganisationen sprechen vom schlimmsten Flüchtlingsdrama seit Ausbruch des Bürgerkriegs vor fast neun Jahren.