Die militärische Lage

Israel deutet erneut eine bevorstehende Bodeninvasion im Gazastreifen an. Der israelische Verteidigungsminister Joaw Gallant teilte den an der Grenze zum Gazastreifen zusammengezogenen Bodentruppen laut einer Erklärung seines Büros mit, dass sie den palästinensischen Küstenstreifen bald «von innen» sehen würden. «Ihr seht Gaza jetzt aus der Ferne, bald werdet ihr es von innen sehen. Der Befehl wird kommen», sagte er laut der Erklärung.

Bei einer Explosion beim Al-Ahli-Spital im Gazastreifen kamen laut dem Gesundheitsministerium von Gaza rund 500 Menschen ums Leben. Die Angaben zu den Todesopfern lassen sich bislang nicht unabhängig überprüfen.

US-Bericht spricht von bis zu 300 Toten bei Spital-Explosion Box aufklappen Box zuklappen Bei der Explosion im Al-Ahli-Spital im Gazastreifen sind einem US-Geheimdienstbericht zufolge vermutlich zwischen 100 und 300 Menschen ums Leben gekommen. Der Verlust an Menschenleben sei damit immer noch erschütternd, heisst es in dem Bericht, in den die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag Einblick erhalten hat. An dem Spitalgebäude seien nur leichte strukturelle Schäden zu erkennen. Das Gesundheitsministerium im Gazastreifen hat die Zahl der Todesopfer bisher mit mehr als 470 angegeben.

Die Hamas macht einen israelischen Luftangriff für die Explosion verantwortlich, was bisher nicht bestätigt werden konnte. Israel spricht von einer fehlgeleiteten Rakete der militanten Organisation Islamischer Dschihad als Ursache. US-Präsident Joe Biden sagte, der Schuldige sei nicht Israel, sondern vom «anderen Team».

Legende: Der Parkplatz vor der Al-Ahli-Klinik in Gaza am Tag nach dem Raketeneinschlag. (18.10.2023) REUTERS/Mohammed Al-Masri

Die Schweiz hat den Vorfall verurteilt und fordert eine Untersuchung des Vorfalls – genauso wie Deutschland und Grossbritannien. Der UNO-Sicherheitsrat will sich noch damit beschäftigen.

Der Einmarsch des israelischen Militärs in den Gazastreifen zur Zerstörung der radikal-islamischen Miliz verzögert sich derweil. Arye Sharuz Shalicar, einer der Sprecher des israelischen Militärs, erklärte am Sonntag in der ARD-Sendung «Anne Will», dass noch mehr palästinensische Zivilisten den Süden des Gazastreifens erreichen sollten, damit sie bei einer Bodenoffensive im Norden des Küstenstreifens nicht in Gefahr gerieten.

500 Festnahmen im Westjordanland Box aufklappen Box zuklappen Israelische Sicherheitskräfte haben seit Beginn des jüngsten Konflikts mit der islamistischen Hamas bei Anti-Terroreinsätzen im Westjordanland mehr als 500 Verdächtige festgenommen. Insgesamt seien 524 Personen festgenommen worden, davon mehr als 330 aktive Mitglieder der Hamas, teilte das israelische Militär mit. Zudem seien mehr als 50 Waffen konfisziert worden.

Erneut ist ein hochrangiger Funktionär der radikal-islamischen Palästinenser-Gruppe Hamas getötet worden. Das meldet am Donnerstag eine ihr nahestehende Nachrichtenagentur. Der Chef der von der Hamas angeführten Nationalen Sicherheitskräfte, Dschehad Mheisen, sei bei einem israelischen Luftangriff auf sein Haus getötet worden. Dabei seien auch Angehörige seiner Familie ums Leben gekommen.

Bereits am Mittwoch waren bei Luftangriffen im Gazastreifen nach israelischen Militärangaben zwei ranghohe Hamas-Mitglieder getötet worden. Die Armee habe in den letzten Tagen «weiter Dutzende von Terrorzielen im Gazastreifen angegriffen», heisst es weiter.

Nach längerer Pause haben militante Palästinenser im Gazastreifen den Beschuss israelischer Ortschaften wieder aufgenommen. In der Küstenstadt Aschkelon und in Orten nahe der Grenze zum Gazastreifen heulten am Donnerstag wieder die Warnsirenen, wie die israelische Armee mitteilte.

Geflüchtete und Opfer

In Israel sind nach den aktuellsten Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums mindestens 1400 Menschen getötet und rund 4000 verletzt worden. Doch auch Israels Luftangriffe als Antwort auf die Massaker der Hamas von vor einer Woche haben schwere Verwüstungen angerichtet und Opfer gefordert. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums vom Mittwoch wurden bislang 3785 Menschen im Gazastreifen getötet. Zudem habe es dort 12'500 Verletzte gegeben. Im Westjordanland habe es in dem Zeitraum 64 Tote und 1250 Verletzte gegeben.

203 von Hamas entführte Geiseln Box aufklappen Box zuklappen Die Zahl der Entführten nach dem blutigen Hamas-Terrorangriff auf Israel liegt nach israelischen Angaben bei mehr als 200. Bisher seien Familien von 203 Menschen über die Entführung ihrer Angehörigen in den abgeriegelten Gazastreifen informiert worden, bestätigte die Armee. Zuvor war von mindestens 199 Menschen die Rede gewesen.

Im Gazastreifen leben rund 2.3 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser, die Region ist einer der am dichtesten besiedelten Orte der Welt. Aus Angst vor Israels erwarteter Bodenoffensive und weil der Staat im Norden des Küstenstreifens die Zufuhr von Wasser, Lebensmitteln und Treibstoff unterbunden hat, ist fast die Hälfte der Zivilbevölkerung nach Schätzung des UNO-Nothilfebüros (OCHA) inzwischen auf der Flucht. Rund eine Million Menschen hätten ihre Wohnungen verlassen.

Nach Angaben der israelischen Armee hätten sich indessen 600'000 Menschen in den Süden des Küstenstreifens begeben. Mehrere Hunderttausend Palästinenserinnen und Palästinenser seien den Evakuierungsaufrufen des israelischen Militärs noch nicht gefolgt.

02:28 Video Archiv: Humanitäre Katastrophe in Gaza Aus Tagesschau vom 15.10.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 28 Sekunden.

Helferinnen und Helfer sprechen von einer sich abzeichnenden humanitären Katastrophe im Gazastreifen. «Wenn die Leute im Süden ankommen, ist für sie nichts vorbereitet. Sie haben nur, was sie mitgebracht haben», erklärte Marc Joly, Leiter Kommunikation von Ärzte ohne Grenzen, am Sonntag.

Ägypten hat am Mittwoch einen «dauerhaften» Zugang für Hilfslieferungen über den Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen angekündigt. Gemäss US-Präsident Joe Biden sollen frühestens am Freitag bis zu 20 Lastwagen die Grenze passieren. Israel hatte bereits zuvor zugesagt, Hilfslieferungen aus Ägypten in den Gazastreifen «nicht blockieren». Aus Israel werde es aber weiterhin keine Hilfe geben, solange die von der Hamas verschleppten Israelis nicht frei seien, hiess es weiter.

Legende: Eine lange Schlange von Lastwagen wartet nahe Al-Arish auf der Sinai-Halbinsel auf Einlass. Reuters/STRINGER

Für die meisten Menschen im Gazastreifen gibt es derzeit keine Möglichkeit, das Gebiet zu verlassen. Unklar ist bislang, ob der Grenzübergang in Rafah auch für die Ausreise geöffnet wird. Berichten zufolge wurde dieser durch israelischen Beschuss beschädigt und muss erst repariert werden. Laut Helfern stehen vor Rafah 3000 Tonnen Hilfsgüter für Lieferungen in den von Israel abgeriegelten Gazastreifen bereit.

Diplomatie und Unterstützung

Der britische Premierminister Rishi Sunak ist am Donnerstag in Israel eingetroffen. Er will sich im Rahmen seiner zweitägigen Reise und bei Besuchen in anderen Hauptstädten der Region für eine Deeskalation einsetzen.

Wut in Nahost gegen Israel wächst Box aufklappen Box zuklappen Als die Nachricht eines Raketeneinschlags bei einem Spital im Gazastreifen mit möglicherweise Hunderten Toten die Runde macht, ist die muslimische Welt in heller Aufruhr. Schon seit Tagen droht die Stimmung in den Ländern der Nahost-Region wegen des Kriegs in Gaza zu kippen. Eine türkische Tageszeitung titelte Mitte der Woche: «Hey Europa! Israel ermordet Kinder in Gaza und Du schweigst.» Eine andere und zunehmend wahrscheinlichere Version der Dinge, dass auch eine fehlgeleitete Rakete militanter Palästinenser für die Explosion verantwortlich sein könnte – sie dringt in der Türkei und arabischen Welt kaum durch, so die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag. «Alle hier glauben, dass Israel dafür verantwortlich ist», sagte der jordanische Aussenminister Aiman al-Safadi dem Sender CNN. Auch aus Kairo kommen bereits seit Tagen scharfe Töne: Die israelische Reaktion gehe über das Recht auf Selbstverteidigung hinaus und komme einer «kollektiven Bestrafung» gleich, erklärte der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi.

US-Präsident Joe Biden war am Mittwoch für einen Kurzbesuch in Israel. Der Präsident versicherte Israel fortdauernde Unterstützung. Die USA würden dem Land «weiterhin den Rücken stärken, wenn es darum geht, sein Volk zu verteidigen», sagte er. Ein Treffen in Jordanien mit Biden und mehreren Vertretern der arabischen Welt war zuvor abgesagt worden. Am Abend reiste Biden wieder ab.

Der deutsche Kanzler Olaf Scholz versicherte Israel bei seinem Besuch in Tel Aviv die volle Solidarität Deutschlands. «Die Sicherheit Israels und seiner Bürgerinnen und Bürger ist deutsche Staatsräson», sagte er am Dienstag nach einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Scholz warnte andere Staaten davor, sich in den Konflikt zwischen Israel und der Hamas einzumischen.

Ein zweiter Resolutionsentwurf mit Fokus auf humanitärer Hilfe ist im UNO-Sicherheitsrat gescheitert. Die USA legten gegen den Text ein Veto ein. 12 der 15 Ratsmitglieder hatten dem Papier zuvor zugestimmt, Russland und Grossbritannien enthielten sich. In dem Text Brasiliens, das dem UNO-Sicherheitsrat vorsitzt, hiess es unter anderem, dass Israel seine Aufforderung zur Evakuierung der Bevölkerung aus dem nördlichen Gazastreifen rückgängig machen müsse.