Eskalation im Nahen Osten

Die militärische Lage

Bei einer Explosion beim «Al-Ahli Baptist»-Spital im Gazastreifen kamen laut dem Gesundheitsministerium von Gaza mindestens 500 Menschen ums Leben. Über die Ursache der Explosion gibt es bis jetzt keine zuverlässigen Angaben. Erste Informationen des Gesundheitsministeriums in Gaza, wonach ein israelischer Luftangriff für die Explosion verantwortlich sei, konnten bisher nicht bestätigt werden. Israel spricht von einer fehlgeleiteten Rakete der militanten Organisation Islamischer Dschihad als Ursache. Die Armee hat am Mittwoch Luftaufnahmen veröffentlicht, die dies beweisen sollen.

Legende: Der Parkplatz vor der Al-Ahli-Klinik in Gaza am Tag nach dem Raketeneinschlag (18.10.23) REUTERS/Mohammed Al-Masri

Die Schweiz hat den Vorfall verurteilt und fordert eine Untersuchung des Vorfalls – genauso wie Deutschland und Grossbritannien. Der UNO-Sicherheitsrat will sich am Mittwoch damit beschäftigen.

Militante Palästinenser im Gazastreifen haben auch am Dienstag Raketen auf mehrere Städte in Israel abgefeuert. Sowohl im Süden des Landes als auch im Zentrum nahe der Küstenstadt Tel Aviv wurde Raketenalarm ausgelöst, wie die Armee mitteilte. Zunächst gab es keine Berichte von Verletzten.

Das israelische Militär greift aus der Luft weiter die Infrastruktur der Hamas an und sucht nach den Verstecken von deren Führungsleuten. Der Einmarsch des israelischen Militärs in den Gazastreifen zur Zerstörung der radikal-islamischen Miliz verzögert sich derweil. Arye Sharuz Shalicar, einer der Sprecher des israelischen Militärs, erklärte am Sonntag in der ARD-Sendung «Anne Will», dass noch mehr palästinensische Zivilisten den Süden des Gazastreifens erreichen sollten, damit sie bei einer Bodenoffensive im Norden des Küstenstreifens nicht in Gefahr gerieten.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Bevorstehende Bodenoffensive Was eine israelische Bodenoffensive so kompliziert macht 15.10.2023 Mit Video

Am Mittwoch sind bei Luftangriffen im Gazastreifen sind nach israelischen Militärangaben zwei weitere ranghohe Hamas-Mitglieder getötet worden. Die Armee habe in den letzten Tagen «weiter Dutzende von Terrorzielen im Gazastreifen angegriffen», heisst es weiter. Darunter seien Einsatzzentren, Abschussrampen sowie terroristische Infrastruktur.

Israel erwägt nach den Worten eines Armeesprechers Alternativen zu einer Bodenoffensive. Das Land bereite sich im Gazastreifen auf «die nächsten Stufen des Krieges» gegen die dort herrschende islamistische Palästinenserorganisation Hamas vor. «Alle sprechen von einer Bodenoffensive, aber es könnte etwas anderes sein», sagte Armeesprecher Richard Hecht am Dienstag.

Auch im Norden führte die israelische Armee Angriffe durch. Sie sollten Attacken der pro-iranischen Miliz Hisbollah im Libanon erwidern, wie die Militärführung mitteilte. So wurde am Dienstag der israelische Grenzort Metulla nach Militärangaben vom Libanon aus mit einer Panzerabwehrrakete angegriffen. Es seien zwei Soldaten und ein Zivilist verletzt worden, teilte die Armee mit. Die Hisbollah-Miliz bestätigte einen Angriff auf israelische Stellungen.

Geflüchtete und Opfer

In Israel sind nach den aktuellsten Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums mindestens 1400 Menschen getötet und rund 4000 verletzt worden. Doch auch Israels Luftangriffe als Antwort auf die Massaker der Hamas von vor einer Woche haben schwere Verwüstungen angerichtet und Opfer gefordert. So kamen nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO im Gazastreifen bislang rund 3200 Menschen ums Leben. 11'000 weitere Menschen seien verletzt worden.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums vom 17. Oktober wurden rund 3200 Menschen im Gazastreifen getötet. Dies ist mit Abstand die grösste Zahl von Toten bei allen bisherigen Konflikten Israels mit der Hamas, die 2007 gewaltsam die Kontrolle im Gazastreifen an sich gerissen hatte.

Zudem habe es dort rund 11'000 Verletzte gegeben. Im Westjordanland habe es in dem Zeitraum 61 Tote und 1250 Verletzte gegeben.

199 von Hamas entführte Geiseln Box aufklappen Box zuklappen Gut eine Woche nach dem Hamas-Terroranschlag im israelischen Grenzgebiet hat Israel die Familien von 199 Geiseln darüber informiert, dass ihre Angehörigen in den Gazastreifen verschleppt worden seien. Dies sagte der Armeesprecher Daniel Hagari am Montag.

Im Gazastreifen leben rund 2.3 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser, die Region ist einer der am dichtesten besiedelten Orte der Welt. Aus Angst vor Israels erwarteter Bodenoffensive und weil der Staat im Norden des Küstenstreifens die Zufuhr von Wasser, Lebensmitteln und Treibstoff unterbunden hat, ist fast die Hälfte der Zivilbevölkerung nach Schätzung des UNO-Nothilfebüros (OCHA) inzwischen auf der Flucht. Rund eine Million Menschen hätten ihre Wohnungen verlassen.

Nach Angaben der israelischen Armee hätten sich indessen 600'000 Menschen in den Süden des Küstenstreifens begeben. Mehrere Hunderttausend Palästinenserinnen und Palästinenser seien noch nicht den Evakuierungsaufrufen des israelischen Militärs gefolgt.

Aus Angst vor Israels erwarteter Bodenoffensive suchen Hunderttausende Menschen Schutz im Süden des hermetisch abgeriegelten Küstenstreifens. Etwa eine Million Menschen ist nach Angaben von UNO-Nothilfekoordinator Martin Griffiths vor der erwarteten israelischen Bodenoffensive vom nördlichen Gazastreifen in den Süden geflohen.

02:28 Video Archiv: Humanitäre Katastrophe in Gaza Aus Tagesschau vom 15.10.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 28 Sekunden.

Helferinnen und Helfer sprechen von einer sich abzeichnenden humanitären Katastrophe im Gazastreifen. «Wenn die Leute im Süden ankommen, ist für sie nichts vorbereitet. Sie haben nur, was sie mitgebracht haben», erklärte Marc Joly, Leiter Kommunikation von Ärzte ohne Grenzen, am Sonntag. Die Treibstoffreserven aller Spitäler im Gazastreifen dürften nur noch für etwa 24 Stunden reichen, teilte das UNO-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) zeitgleich mit. Immerhin sollte die Wasserversorgung im Süden des Gazastreifens wiederhergestellt werden, wie Israel bestätigte.

Legende: Eine lange Schlange von Lastwagen wartet nahe Al-Arish auf der Sinai-Halbinsel auf Einlass. Reuters/STRINGER

Für die meisten Menschen im Gazastreifen gibt es derzeit keine Möglichkeit, das Gebiet zu verlassen. Der einzige Grenzübergang aus dem Gazastreifen zu Ägypten ist nach wie vor gesperrt – nur Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit sollen passieren dürfen. Letzteres meldete die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Montag, die sich auf einen Funktionär der palästinensischen Botschaft in Washington berief.

Laut Helfern stehen vor Rafah 2000 Tonnen Hilfsgüter für Lieferungen in den von Israel abgeriegelten Gazastreifen bereit. Helfer hoffen auf eine Öffnung des ägyptischen Grenzübergangs. Bisher habe die israelische Regierung aber keine Position bezogen, die es ermöglichte, den Grenzübergang nach Gaza zu öffnen.

Israel und Ägypten haben sich Berichten zufolge bislang nicht darauf einigen können, wie die Hilfslieferungen nach Gaza überprüft werden könnten, um Waffenschmuggel zu verhindern.

Diplomatie und Unterstützung

US-Präsident Joe Biden ist am Mittwoch zu einem Kurzbesuch in Israel eingetroffen. Bidens Regierungsmaschine landete am Vormittag in Tel Aviv. Neben einem Gespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu ist nach Angaben der US-Regierung unter anderem auch ein Treffen Bidens mit dem israelischen Präsidenten Izchak Herzog geplant. Ein Treffen in Jordanien mit Biden und mehreren Vertretern der arabischen Welt war zuvor abgesagt worden.

Der deutsche Kanzler Olaf Scholz hat Israel bei seinem Besuch in Tel Aviv die volle Solidarität Deutschlands versichert. «Die Sicherheit Israels und seiner Bürgerinnen und Bürger ist deutsche Staatsräson», sagte er am Dienstag nach einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Scholz warnte andere Staaten davor, sich in den Konflikt zwischen Israel und der Hamas einzumischen.

Im UNO-Sicherheitsrat ist mit nur fünf von 15 möglichen Stimmen ein russischer Resolutionsentwurf für eine «humanitäre Feuerpause» und die Freilassung der israelischen Geiseln im Gazastreifen gescheitert. Der Entwurf verurteilte zwar die Gewalt gegen Zivilisten und alle Terrorakte, nicht aber ausdrücklich die Terrormiliz Hamas.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Eskalation in Nahost Das ist seit dem Terrorangriff vor einer Woche passiert 14.10.2023 Mit Video

Die USA haben am Dienstag etwa 2000 Soldaten in erhöhte Einsatzbereitschaft versetzt. Es sei noch keine Entscheidung getroffen worden, ob sie auch entsandt würden, teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Der Flugzeugträger Gerald R. Ford – kurz vor Ende seiner sechsmonatigen Entsendung in der Region Europa und Naher Osten – bleibe länger im Einsatz.

Am Sonntag hatte US-Präsident Joe Biden in einem Fernsehinterview mit «60 Minutes» gesagt, eine Entsendung von US-Truppen sei nicht nötig. Es wäre aber ein Fehler, wenn Israel den Gazastreifen besetzen würde. Er sei zwar der Meinung, dass die Hamas vollständig eliminiert werden müsse, aber es müsse auch einen Weg zur Bildung eines palästinensischen Staates geben. Biden zeigte sich zuversichtlich, dass sich Israel an die Regeln des Krieges halten werde.