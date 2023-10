Not in Gaza, vertagte Offensive: die Lage in Nahost im Überblick

Die militärische Lage

Der Einmarsch des israelischen Militärs in den Gazastreifen zur Zerstörung der radikal-islamischen Hamas verzögert sich. Die Bodenoffensive hätte eigentlich letztes Wochenende beginnen sollen, sei aber wegen widriger Wetterbedingungen vertagt worden, berichtete die «New York Times» am Sonntag unter Berufung auf israelische Offiziere. Das israelische Militär hatte mehr als eine Million Palästinenserinnen und Palästinenser im Norden des Küstenstreifens zur Evakuierung in den Süden aufgefordert.

Derweil bombardiert Israels Luftwaffe nach eigenen Angaben weiter Hamas-Ziele. So seien in den vergangenen 24 Stunden die Angriffe im Gazastreifen fortgesetzt worden, gab das israelische Militär am frühen Montagmorgen bekannt. Wie die Nachrichtenseite Ynet unter Berufung auf Palästinenser berichtete, waren diese die bislang schwersten Angriffe Israels.

Weiter hat Israel angesichts mehrerer Angriffe der proiranischen Hisbollah-Miliz auf sein Grenzgebiet die Truppen an der Nordgrenze verstärkt. Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari sagte am Montag: «Die Hisbollah hat gestern mit mehreren Feuerangriffen versucht, unsere operativen Bemühungen vom Süden (Gazastreifen) abzulenken.» Dies erfolge auf Anweisung und mit Unterstützung des Irans, «unter Gefährdung des libanesischen Staates und seiner Bürger».

Israel reagiere entschlossen auf jeden Angriff auf sein Gebiet, so Hagari. Die israelische Armee sei in der Lage, sich mit zwei oder mehr Fronten auseinanderzusetzen. Hauptziel sei gegenwärtig der Gazastreifen. Man bewahre aber Kräfte für mögliche weitere Auseinandersetzungen.

Legende: Die humanitäre Lage im Gazastreifen verschärft sich, den Menschen fehlt es an fast allem. (Bild vom 15. Oktober 2023 aus Chan Yunis im Süden des Gazastreifens) REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Geflüchtete und Opfer

In Israel sind nach den aktuellsten Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums mindestens 1400 Menschen getötet und rund 4000 verletzt worden. Doch auch Israels Luftangriffe als Antwort auf die Massaker der Hamas von vor einer Woche haben schwere Verwüstungen angerichtet. Mehr als 1000 Menschen seien unter Trümmern verschüttet worden, darunter seien Verletzte und Tote, teilte der Zivilschutz im Gazastreifen am Sonntag mit. So kamen nach Angaben der Behörden im Gazastreifen bislang rund 2750 Menschen ums Leben. 9700 weitere Menschen seien verletzt worden.

199 von Hamas entführte Geiseln Box aufklappen Box zuklappen Gut eine Woche nach dem Hamas-Terroranschlag im israelischen Grenzgebiet hat Israel die Familien von 199 Geiseln darüber informiert, dass ihre Angehörigen in den Gazastreifen verschleppt worden seien. Dies sagte der Armeesprecher Daniel Hagari am Montag.

Im Gazastreifen leben rund 2.3 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser, die Region ist einer der am dichtesten besiedelten Orte der Welt. Aus Angst vor Israels erwarteter Bodenoffensive suchen Hunderttausende Menschen Schutz im Süden des hermetisch abgeriegelten Küstenstreifens. Nach mehreren Evakuierungsaufrufen an die Zivilbevölkerung hätten sich dort inzwischen mehr als 600'000 Menschen hinbegeben, teilte Israels Armeesprecher Daniel Hagari am Sonntag mit.

Helferinnen und Helfer sprechen von einer sich abzeichnenden humanitären Katastrophe im Gazastreifen. «Wenn die Leute im Süden ankommen, ist für sie nichts vorbereitet. Sie haben nur, was sie mitgebracht haben», erklärte Marc Joly, Leiter Kommunikation von Ärzte ohne Grenzen, am Sonntag. Die Treibstoffreserven aller Spitäler im Gazastreifen dürften nur noch für etwa 24 Stunden reichen, teilte das UNO-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) zeitgleich mit. Immerhin wird die Wasserversorgung im Süden des Gazastreifens wiederhergestellt, wie Israel bestätigt hat.

Für die meisten Menschen im Gazastreifen gibt es derzeit keine Möglichkeit, das Gebiet zu verlassen. Der einzige Grenzübergang aus dem Gazastreifen zu Ägypten ist nach wie vor gesperrt – nur Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit sollen passieren dürfen. Letzteres meldete die italienische Nachrichtenagentur Ansa, die sich auf einen Funktionär der palästinensischen Botschaft in Washington berief.

Ägypten arbeite eng mit den Vereinten Nationen und dem Roten Kreuz zusammen, um Hilfe bereitzustellen und das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung in Gaza zu lindern, sagte der ägyptische Aussenminister, Samih Schukri. Bisher habe die israelische Regierung aber keine Position bezogen, die es ermögliche, den Grenzübergang nach Gaza zu öffnen. Israel und Ägypten haben sich Berichten zufolge bislang nicht darauf einigen können, wie die Hilfslieferungen nach Gaza überprüft werden, um Waffenschmuggel zu verhindern.

Diplomatie und Unterstützung

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz soll Medienberichten zufolge am Dienstag als erster Regierungschef nach Israel reisen. Anschliessend geht es weiter nach Ägypten, das einzige Nachbarland Israels, das auch an den Gazastreifen grenzt. Offiziell bestätigt wurde der Besuch am Montag noch nicht – aber auch nicht dementiert. Nachdem zuerst die «Bild-Zeitung» darüber berichtet hatte, erfuhr auch die Deutsche Presse-Agentur von der Reise. Aus Sicherheitsgründen werden Besuche von Spitzenpolitikern in Kriegs- und Krisengebieten in der Regel vorher nicht bekannt gegeben.

Eine Entsendung von US-Truppen nach Israel ist nach Ansicht von US-Präsident Joe Biden nicht notwendig. Israel habe «eine der besten Kampftruppen», sagt Biden in einem Fernsehinterview mit «60 Minutes». Es wäre aber ein Fehler, wenn Israel den Gazastreifen besetzen würde. Er sei zwar der Meinung, dass die Hamas vollständig eliminiert werden müsse, aber es müsse auch einen Weg zur Bildung eines palästinensischen Staates geben. Biden zeigt sich zuversichtlich, dass sich Israel an die Regeln des Krieges halten werde.