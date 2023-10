Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich betroffen über die verheerenden Zerstörungen geäussert. «Ich bin entsetzt über die Bilder, die uns von der Explosion in einem Krankenhaus in Gaza erreichen», schrieb er auf der Internet-Plattform X, früher Twitter. «Unschuldige wurden verletzt und getötet. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer.» Der Kanzler schloss die Forderung an: «Es ist wichtig, dass dieser Vorfall sehr genau aufgeklärt wird.»

Grossbritannien will sich an einer Untersuchung beteiligen. Das kündigte der britische Aussenminister James Cleverly an. Die Zerstörung der Al-Ahli-Klinik in Gaza sei ein verheerender Verlust an Menschenleben, schrieb der konservative Politiker in dem Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Explosion als «sinnlose Tragödie» bezeichnet. «Es gibt keine Entschuldigung für den Beschuss eines Krankenhauses voller Zivilisten», sagte sie im EU-Parlament in Strassburg. Es müssten alle Fakten ermittelt werden und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, so die Deutsche.