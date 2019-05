Die Gewalt zwischen Israel und militanten Palästinensern im Gazastreifen ist eskaliert.

Seit Samstag sind laut israelischer Armee rund 450 Raketen gegen Israel abgeschossen worden, die israelische Luftwaffe bombardierte das Küstengebiet.

Bei der jüngsten Eskalation wurden Medienberichten zufolge mindestens neun Palästinenser und drei Israeli getötet.

«Ich habe die Armee heute Morgen angewiesen, die massiven Angriffe auf Terrorziele im Gazastreifen fortzusetzen und die Streitkräfte am Rande des Gazastreifens mit Panzer-, Artillerie- und Infanterietruppen zu verstärken», sagte der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu zu Beginn einer Kabinettssitzung in Jerusalem.

Militante Palästinenser feuerten bis zum Nachmittag zahlreiche Raketen auf israelische Ortschaften. Laut einem Krankenhauses wurden dabei zwei Israeli getötet. Damit stieg die Zahl der israelischen Todesopfer auf drei. Zudem wurden in Israel laut Rettungsdienst mehr als 80 Menschen verletzt.

Schwerste Gefechte seit Monaten

Bei den israelischen Vergeltungsschlägen wurden laut Gesundheitsministeriums in Gaza seit Samstag mindestens neun Palästinenser getötet. Darunter sei eine schwangere Frau und ein einjähriges Kind – was Israel aber bestreitet. Vielmehr seien sie durch eine fehlgeleitete Rakete der Hamas getötet worden.

Beobachter sprachen von den schwersten Gefechten in der Region seit Monaten. In Israel mussten Zehntausende Menschen in Schutzräume flüchten, in den betroffenen Regionen heulten immer wieder die Alarmsirenen. Mehrere Häuser in Ortschaften nahe dem Gazastreifen wurden von Raketen getroffen.

Legende: In der israelischen Stadt Ashkelon suchen Menschen Schutz vor dem Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen. Reuters

UNO ruft zur Mässigung auf

Der UNO-Nahost-Gesandte Nikolaj Mladenow erklärte, die Vereinten Nationen arbeiteten mit Ägypten darauf hin, wieder Ruhe herzustellen. Alle Konfliktparteien seien aufgerufen, zu «deeskalieren» und sich wieder an jüngste Vereinbarungen zu halten, mahnte er.

Die US-Regierung erklärte sich solidarisch mit Israel und sprach dem Verbündeten die «volle Unterstützung» aus für dessen «Recht auf Selbstverteidigung gegen diese abscheulichen Attacken», wie Aussenministeriumssprecherin Morgan Ortagus mitteilte.

Blockade verschärft

Bereits am Freitag hatte es israelische Luftangriffe gegeben, nachdem an der Grenze zwei Soldaten von Schüssen verletzt wurden. Dabei wurden nach Angaben der Hamas zwei ihrer Kämpfer getötet und drei weitere verletzt.

Legende: In Gaza zeugten auch am Sonntag Rauchsäulen von den israelischen Gegenschlägen. Reuters

Dabei hatte sich die Lage in den vergangenen vier Wochen etwas entspannt. Erst am Freitag waren Funktionäre der im Gazastreifen herrschenden Hamas und der kleineren militanten Gruppe Islamischer Dschihad nach Ägypten gereist, um über eine Stabilisierung der brüchig werdenden Waffenruhe zu verhandeln.

Wie sicher ist der ESC? Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Die neue Eskalation passiert nur eine Woche vor dem internationalen Gesangswettbewerb Eurovision Song Contest (ESC) in Tel Aviv. Bisher war Tel Aviv während der jüngsten Runde der Gewalt nicht angegriffen worden. Militante Palästinenserorganisationen drohten jedoch mit einer Ausweitung der Angriffe auch auf die Küstenmetropole. Ein Sprecher der Europäischen Rundfunkunion (EBU), Veranstalterin des ESC sagte, dass man mit der israelischen Rundfunkanstalt KAN und der Armee zusammenarbeite, «um die Sicherheit zu gewährleisten. Man verfolge die Lage aufmerksam und die ESC-Proben gingen normal weiter.

Nach dem Raketenbeschuss verschärfte Israel am Samstag die Blockade des Gazastreifens. Die Fischereizone vor der Küste des Gebiets wurde geschlossen, ebenso zwei Grenzübergänge, über die Patienten ein- und ausreisen können, die medizinische Hilfe benötigen.