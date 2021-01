Der Ticker startet um 18:15 Uhr

0:19 Ein weiterer mehrdeutiger Tweet von Donald Trump Die Lage in Washington scheint sich zu beruhigen – Noch-Präsident Donald Trump irritiert währenddessen mit seinem neusten Tweet.

0:08 Nun Ausgangssperre in Washington – wird sie eingehalten? Seit Mitternacht MEZ (18 Uhr Lokalzeit) gilt in der US-Hauptstadt eine Ausgangssperre. Der Gouverneur des Bundesstaates Virginia hat den Notstand ausgerufen. Zudem werde in einigen Landesteilen eine Ausgangssperre verhängt, so Ralph Northam. Virginia grenzt an die Hauptstadt Washington.

0:03 Gibt es ein Todesopfer? Die Person, die im Kapitol angeschossen wurde, ist offenbar verstorben, wie ein NBC-Reporter auf Twitter berichtet. Die Behörden haben dies allerdings noch nicht offiziell bestätigt.

23:39 US-Kapitol ist offenbar geräumt und sicher Die am Kapitol eingesetzten Polizisten haben einem Reuters-Reporter zufolge die Eindringlinge vom Gebäude weggetrieben. Nach Behördenangaben ist das Gebäude jetzt gesichert.

23:16 EU-Spitze zeigt sich schockiert EU-Ratschef Charles Michel und EU-Parlamentspräsident David Sassoli haben sich bestürzt über die Unruhen rund um das Kapitol in Washington geäussert. «Die Szenen von heute Nacht in Washington zu beobachten, ist ein Schock», schrieb Michel auf Twitter. Der US-Kongress sei «ein Tempel der Demokratie». «Wir vertrauen den USA, dass sie eine friedliche Machtübergabe zu Joe Biden sicherstellen.» Ähnlich äusserte sich Sassoli: «Tief beunruhigende Szenen vom US-Kapitol heute Abend.» Demokratische Wahlen müssten respektiert werden. «Wir sind sicher, dass die USA sicherstellen werden, dass die Regeln der Demokratie geschützt werden.»

22:52 Ivanka Trump nennt Protestler «Patrioten» – und löscht dann den Tweet Die Tochter des amtierenden US-Präsidenten, Ivanka Trump, hat die Teilnehmer der dramatischen Proteste in Washington auf Twitter als «Patrioten» angesprochen und zum Gewaltverzicht aufgerufen. Nach kritischen Kommentaren löschte sie den Tweet und konkretisierte: «Friedlicher Protest ist patriotisch. Gewalt ist inakzeptabel und muss aufs Schärfste verurteilt werden.»

22:29 Demokraten sichern sich Kontrolle im Senat Die Demokraten des künftigen US-Präsidenten Joe Biden haben sich Prognosen von US-Medien zufolge bei Stichwahlen im Bundesstaat Georgia beide Sitze gewonnen. Damit haben sie sich die Kontrolle im US-Senat gesichert: Nach dem Kandidaten Raphael Warnock setzte sich auch Jon Ossoff bei den Abstimmungen in Georgia gegen die jeweiligen bisherigen republikanischen Amtsinhaber durch, wie die Sender NBC und CBS sowie die Nachrichtenagentur AP berichten.

22:27 Trump zu Anhängern: «Geht jetzt friedlich heim!» Via Twitter wendet sich der amtierende US-Präsident Trump an seine Anhänger. Er betont erneut, dass ihm die Wahl gestohlen worden sei. Doch nun sei es an der Zeit, friedlich nach Hause zu gehen. «Go home in peace, we love you, you are very special», so Trump im ursprünglichen Wortlaut. Mittlerweile wurde der Schluss der Videobotschaft gekürzt, sie endet nach: «Go home in peace.»

22:21 «Historischer Tiefpunkt» Isabelle Jacobi, SRF-Korrespondentin in Washington D.C., ist von den Ereignissen im Kapitol schockiert: «Die US-Demokratie ist an einem historischen Tiefpunkt angelangt. Die Auszählung der Elektorenstimmen ist ein von der US-Verfassung vorgeschriebener Vorgang. Doch das ist den Trump-Anhängern, die das Kapitol und die Parlamentskammern gestürmt haben, nicht bewusst – oder egal. Sie fühlen sich betrogen und glauben, dass die US-Demokratie korrupt ist. Seit Monaten wird ihnen die Lügengeschichte eingetrichtert, die Demokraten würden einen Wahlbetrug orchestrieren, und nach der Niederlage von Präsident Trump am 3. November, dass seine Abwahl in letzter Minute gestoppt werden könne. Heute ist der Tag der Wahrheit. Vize-Präsident Mike Pence gab zu, dass es nicht in seiner Macht steht, Elektorenstimmen zurückzuweisen. Da dämmerte es den Trump-Anhängern, dass Joe Biden tatsächlich am 20. Januar als Präsident eingeschworen wird. Man fragt sich, auf welchen Abwegen das Land sich befindet. Präsident Trump sitzt im Weissen Haus und schaut zu, währen die Parlamentarier sich im Keller verstecken müssen und Randalierer in den Sitzreihen des Senats Selfies schiessen. Der Tumult durch Trump-Anhänger ist ein Vorgeschmack, was in den Monaten nach der Abwahl von Donald Trump geschehen kann.» Legende: US-Korrespondentin Isabelle Jacobi: Die Tumulte sind ein Vorgeschmack, was in den Monaten nach der Abwahl von Donald Trump geschehen kann. SRF

22:12 Biden: «Beispielloser Angriff auf die Demokratie» Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat die dramatischen Ereignisse rund um das Kapitol in Washington scharf verurteilt. «Zu dieser Stunde wird unsere Demokratie beispiellos angegriffen», sagte Biden in Wilmington (Delaware). Die Gewalt müsse enden. Auch wandte sich Biden an Amtsinhaber Donald Trump: Dieser müsse eine Ansprache halten, um seinem Eid nachzukommen und die Verfassung zu verteidigen.

22:11 Pelosi und Schumer fordern Appell von Trump an Anhänger Die führenden Demokraten im US-Kongress haben den abgewählten US-Präsidenten Donald Trump aufgerufen, die von ihm angeheizten Demonstranten zum Verlassen des US-Kapitols aufzufordern. «Wir appellieren an Präsident Trump, alle Demonstranten dazu aufzufordern, dass sie das US-Kapitol und das Grundstück des Kapitols sofort zu verlassen», teilten die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi und der Minderheitsführer der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer, mit.

22:00 Kritik: War das Kapitol ungenügend durch die Polizei geschützt? Hatten die eindringenden Trump-Anhänger allzu leichtes Spiel? Auf Twitter wird Kritik laut, dass das Polizeiaufgebot erstaunlich klein war – im Gegensatz etwa zu den «Black Lives Matter»-Protesten, als offenbar deutlich mehr Sicherheitskräfte vor Ort waren.

21:54 Vizepräsident Pence: «Gewalt muss aufhören» Mike Pence ruft auf Twitter zum Ende der Gewalt auf: «Die Gewalt und Zerstörung, die am US-Kapitol stattfindet, muss sofort aufhören. Jeder, der beteiligt ist, muss die Sicherheitskräfte respektieren und das Gebäude sofort verlassen.»

21:44 Nationalgarde ist auf dem Weg Laut der Medienstelle des Weissen Hauses ist die Nationalgarde unterwegs zum Kapitol, zusammen mit anderen Bundesschutzdiensten. Dies erfolge auf Anweisung von Noch-Präsident Donald Trump. Auch die Nachrichtenagentur AP berichtet, dass die Regierung weitere Kräfte zum Kapitol schicken werde. Der Gouverneur des Nachbarstaats Virginia, Ralph Northam, kündigt derweil per Twitter an, dass er Kräfte der Nationalgarde des Staates zur Unterstützung nach Washington senden werde. Auch der Bundesstaat Maryland entsendet die Nationalgarde und Landespolizei nach Washington, wie der Gouverneur bekannt gibt.

21:34 CNN: Frau angeschossen und in Lebensgefahr Dem Sender CNN zufolge ist einer Frau auf dem Gelände des Kapitols in den Brustkorb geschossen worden. Sie befinde sich in Lebensgefahr.

21:30 Republikaner fordern Stopp des Protests Der Minderheitenführer der Republikaner im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, nennt die gewalttätigen Proteste auf Fox News «unamerikanisch». Sie müssten sofort aufhören. Seinen Angaben zufolge wurden sogar Schüsse abgegeben. Auch weitere Senatoren verlangten das sofortige Ende der Proteste. Einige fordern den Präsidenten auf, der Sache ein Ende zu bereiten.

21:12 Kamala Harris anscheinend in Sicherheit Die designierte Vize-Präsidentin Kamala Harris ist einem Mitarbeiter zufolge in Sicherheit gebracht worden. Der Ort werde geheim gehalten. Auch die Präsidentin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, ist offenbar aus dem Kapitol gebracht worden und befindet sich nun an einem sicheren Ort. Legende: Wo sich Kamala Harris befindet, ist nicht bekannt. Keystone