May kündigt Bereitschaft zum Rücktritt an

Die britische Premierministerin Theresa May hat ihren Rücktritt in Aussicht gestellt, sollte das Parlament ihren Brexit-Deal doch noch annehmen.

Sie werde die nächste Phase der Verhandlungen nicht leiten, sagte die Premierministerin.

Derzeit berät das Unterhaus über verschiedene Alternativen zum Brexit-Abkommen.

Ab 20 Uhr werden Stimmzettel verteilt, auf denen die unterschiedlichen Optionen aufgelistet sind.

Neben jedem Vorschlag dürfen die Abgeordneten ankreuzen, ob sie dafür oder dagegen sind. Sie können sich dabei für so viele Optionen aussprechen, wie sie wollen.

Für die Stimmabgabe ist eine halbe Stunde vorgesehen, die Ergebnisse sollen zwischen 22 und 23 Uhr bekanntgegeben werden.

Die Debatte um den Austritt Grossbritanniens aus der Europäischen Union geht in die nächste Runde: Die Abgeordneten im britischen Unterhaus wollen jetzt auf eigene Faust eine Ersatzlösung für das erarbeitete Austrittsabkommen der Premierministerin suchen.

Dabei plant das britische Parlament sogenannte «Indicative Votes». Mit diesen richtungsweisenden Abstimmungen wird ausgelotet, für welche Brexit-Alternativen sich im Unterhaus eine Mehrheit findet. Den Brexit-Deal von Theresa May hatte das Parlament zuvor bereits zwei Mal abgelehnt.

Dem Parlamentspräsidenten John Bercow lagen zu Beginn der Debatte insgesamt 16 Anträge vor. Nach dem ersten Teil der Debatte hat nun der Vorsitzende des Unterhauses bekanntgegeben, über welche Anträge am Abend abgestimmt wird. Es handelt sich um folgende acht Vorschläge:

Über diese acht Anträge wird abgestimmt No Deal

Brexit-Hardliner fordern einen Austritt aus der EU ohne Abkommen am 12. April. Weicher Brexit

Eine überparteiliche Gruppe von EU-freundlichen Abgeordneten fordert, dass Grossbritannien auch in Zukunft eng an die EU gebunden bleiben soll, inklusive Mitgliedschaft in Binnenmarkt und Zollunion. Norwegen-Modell

Grossbritannien soll nach dem Willen dieser Abgeordneten ähnlich wie Norwegen Mitglied im Binnenmarkt, aber nicht in der Zollunion bleiben. Zollunion II Einflussreiche Konservative und Labour-Politiker fordern, dass Grossbritannien in einer Zollunion mit der EU bleibt. Zollunion und keine Bindung an den Binnenmarkt

Der offizielle Vorschlag der oppositionellen Labour-Partei sieht vor, dass Grossbritannien in der Zollunion bleibt und sich an den Regeln des Binnenmarkts orientiert. Auch in anderen Bereichen ist eine enge Kooperation mit der EU vorgesehen. Brexit-Widerruf als No-Deal-Notbremse II

Sollte bis zwei Sitzungstage vor dem EU-Austritt kein Brexit-Abkommen angenommen sein, muss die Regierung eine Abstimmung darüber abhalten, ob das Land ohne Vertrag ausscheiden soll. Wird das abgelehnt, soll London die Austrittserklärung widerrufen, fordert eine überparteiliche Gruppe. Zweites Referendum

Dutzende Abgeordnete aus verschiedenen Parteien verlangen, dass das Brexit-Abkommen vor dem Austritt der Bevölkerung in einer zweiten Volksabstimmung vorgelegt wird. Übergangsphase ohne Abkommen

Brexit-Hardliner wollen nach dem Austritt die Vorteile einer EU-Mitgliedschaft vorerst behalten, bis die neuen Beziehungen ausgehandelt sind.

Formales zur Abstimmung: Geplant ist, dass den Abgeordneten eine Liste vorgelegt wird, auf der sie mehrere Präferenzen angeben können. Die Abstimmung ist für 20 Uhr vorgesehen, das Ergebnis könnte bis 23 Uhr auf sich warten lassen. Unklar ist, ob einer der Vorschläge bereits am Mittwoch eine absolute Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen kann. Laut dem Tory-Abgeordneten Oliver Letwin ist das eher unwahrscheinlich, wie er der BBC sagt.

Besteht am Abend keine klare Mehrheit geht es am Montag weiter. Dann sollen voraussichtlich die Vorschläge, die im Unterhaus die grösste Unterstützung bekommen, erneut ins Plenum kommen.

Petition zurückgewiesen Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Rund sechs Millionen Britinnen und Briten hatten sich in einer Petition für den Verbleib in der EU ausgesprochen. Das britische Parlament hat die Petition nun formal zurückgewiesen, berichtet die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Die Petition wede am Montag deshalb lediglich diskutiert, aber nicht zur Abstimmung stehen, zitiert die Agentur das britische Kabinett. Die Zahl sei sicher beachtlich, aber nicht vergleichbar mit den 17,4 Millionen Stimmen der Brexit-Wähler.

May deutet Bereitschaft zum Rücktritt an

Während das Parlament nach einer neuen Lösung sucht, versucht die Regierungschefin ihren Deal zu retten. Britischen Medienberichten zufolge soll May ihren Rücktritt in Aussicht gestellt haben, sollte das Parlament ihren Brexit-Deal doch noch annehmen. Sie werde die nächste Phase der Verhandlungen – nach dem Brexit – nicht leiten, sagte May demnach bei einer Rede vor Abgeordneten ihrer Konservativen Partei.

Legende: Premierministerin May versucht ihren Brexit-Deal zu retten – auf Kosten ihres Amtes? Keystone

Prominente Gegner Mays wie Ex-Aussenminister Boris Johnson und der erzkonservative Tory-Abgeordnete Jacob Rees-Mogg signalisierten, dass sie das Abkommen unter Umständen doch noch unterstützen könnten. Unklar war aber, ob May auch auf die Verbündeten von der nordirischen DUP wird zählen können.

Lange oder kurze Verschiebung?

Ursprünglich sollte Grossbritannien schon am kommenden Freitag die EU verlassen. Brüssel bot London kürzlich eine Verschiebung des Brexits bis zum 22. Mai an. Bedingung dafür ist allerdings, dass das Unterhaus in dieser Woche dem Austrittsvertrag zustimmt. Andernfalls gilt die Verlängerung nur bis zum 12. April. In dem Fall soll London vor diesem Termin sagen, wie es weitergehen soll.

Sollte Grossbritannien ohne Abkommen aus der EU ausscheiden, wird mit dramatischen Folgen für die Wirtschaft und viele andere Lebensbereiche gerechnet.