So will das Unterhaus einen eigenen Brexit-Deal aufgleisen

Die Debatte um den Austritt Grossbritanniens aus der Europäischen Union geht in die nächste Runde: Die Abgeordneten im britischen Unterhaus wollen jetzt auf eigene Faust eine Ersatzlösung für das erarbeitete Austrittsabkommen der Premierministerin suchen.

Dabei plant das britische Parlament sogenannte «Indicative Votes». Mit diesen richtungsweisenden Abstimmungen wird ausgelotet, für welche Brexit-Alternativen sich im Unterhaus eine Mehrheit findet. Den Brexit-Deal von Theresa May hatte das Parlament zuvor bereits zwei Mal abgelehnt.

Vor diesen wegweisenden Abstimmungen kursieren verschiedene Abstimmungs-Optionen, mit welchen Grossbritannien doch noch enger mit der Europäische Union verbunden bleiben soll:

Ein Verbleib und die Mitgliedschaft in der Zollunion.

Eine Mitgliedschaft nach dem Vorbild Norwegens – also die Option «Norwegen Plus». Das nördliche Land hat zwar Zugang zum Binnenmarkt, gehört aber nicht der Zollunion an.

Ein zweites Referendum.

Grossbritannien zieht die EU-Austrittserklärung nach Artikel 50 zurück.

Es kommt zum EU-Austritt ohne Abkommen.

Das Unterhaus würde dann über jede einzelne Variante nacheinander abstimmen. Das bedeutet aber auch, dass die Reihenfolge sehr wichtig ist. Denn jede Brexit-Variante, die bei der Abstimmung abgelehnt wird, darf nicht noch einmal zur Abstimmung gebracht werden.

Die Parlamentarier könnten deshalb versuchen, ihre bevorzugte Variante möglichst als Letzte zur Abstimmung zu bringen. Das Kalkül: Alle anderen Varianten würden zuvor vom Unterhaus abgelehnt.

Tusk macht verbal Druck Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen EU-Ratspräsident Donald Tusk hat das EU-Parlament aufgefordert, für einen längeren Aufschub des Brexit offen zu sein. Dies, falls Grossbritannien seine Strategie überdenken wolle. Sechs Millionen Britinnen und Briten hätten sich in einer Petition für den Verbleib in der EU ausgesprochen, sagte Tusk im EU-Parlament. Das EU-Parlament müsse diese Menschen vertreten, da sie sich möglicherweise nicht durch das britische Parlament repräsentiert fühlten.

Eine andere Möglichkeit wäre, über alle Optionen gleichzeitig abstimmen und das Ergebnis erst am Ende der Abstimmung verkünden zu lassen. Dies würde eine taktische Stimmabgabe erschweren. Spräche sich das Parlament für einen dieser Vorschläge aus, wäre das rechtlich nicht bindend, aber für May schwer zu ignorieren.

Erkauft sich May Brexit mit ihrem Rücktritt?

Während das Parlament nach einer neuen Lösung sucht, versucht die Regierungschefin ihren Deal zu retten. Sie wird am Mittwochabend zu einem Auftritt vor einem einflussreichen Komitee ihrer Konservativen Partei erwartet.

Medienberichten zufolge soll sie dort aufgefordert werden, ihren Rücktritt bis zum Herbst in Aussicht zu stellen – als Preis für die Unterstützung ihres Abkommens. Gerechnet wird damit, dass der Austrittsvertrag am Donnerstag oder Freitag den Abgeordneten nochmals vorgelegt werden könnte.

Legende: Premierministerin May versucht ihren Brexit-Deal zu retten – auf Kosten ihres Amtes? Keystone

Prominente Gegner Mays wie Ex-Aussenminister Boris Johnson und der erzkonservative Tory-Abgeordnete Jacob Rees-Mogg signalisierten, dass sie das Abkommen unter Umständen doch noch unterstützen könnten. Unklar war aber, ob May auch auf die Verbündeten von der nordirischen DUP wird zählen können.

Lange oder kurze Verschiebung?

Ursprünglich sollte Grossbritannien schon am kommenden Freitag die EU verlassen. Brüssel bot London kürzlich eine Verschiebung des Brexits bis zum 22. Mai an. Bedingung dafür ist allerdings, dass das Unterhaus in dieser Woche dem Austrittsvertrag zustimmt. Andernfalls gilt die Verlängerung nur bis zum 12. April. In dem Fall soll London vor diesem Termin sagen, wie es weitergehen soll.

Sollte Grossbritannien ohne Abkommen aus der EU ausscheiden, wird mit dramatischen Folgen für die Wirtschaft und viele andere Lebensbereiche gerechnet.