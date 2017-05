Der Besuch von Trump in Brüssel ist aussergewöhnlich für hiesige Verhältnisse – und zwar in jeder Hinsicht. Die Sicherheitsmassnahmen sind stärker als bei jedem anderen EU-Gipfel. Zudem wird sich der US-Präsident auch nicht den Fragen der internationalen Medien stellen: Weder nach dem Treffen mit der EU-Spitze noch beim Nato-Gipfel sind Medientermine vorgesehen.



Das EU-Viertel, wo Trump EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sowie EU-Ratspräsident Donald Tusk trifft, wurde weiträumig abgesperrt. Ein Grossaufgebot an Polizisten und Militärs sowie Helikopter, die lautstark über die Gebäude kreisen, prägen das Bild. Ausserdem sind Strassenzüge gesperrt und U-Bahnen geschlossen. Zusätzlich musste die Polizei den US-Diensten Namenslisten aller Personen aushändigen,

die entlang der Route von Trumps Autokolonne wohnen, hatte der Bürgermeister der Brüsseler Gemeinde Woluwe Saint-Lambert, im TV-Sender RTBF erklärt.