London hatte vergangene Woche den Austritt aus der EU offiziell verkündet. Am Freitag verschickte EU-Ratspräsident Donald Tusk einen Entwurf für die Verhandlungsleitlinien an die verbleibenden 27 Mitgliedstaaten. Ende April sollen diese bei einem Gipfel in Brüssel beschlossen werden. Die britische Premierministerin Theresa May will den EU-Austritt und ein freies Handelsabkommen mit der Union bis 2019 unter Dach und Fach bringen. Verschiedene Beobachter halten diesen Fahrplan für wenig realistisch.