Meta hat im Streit mit den US-Behörden um seine Marktmacht bei sozialen Medien einen bedeutenden juristischen Sieg errungen.

Der Facebook-Mutterkonzern muss seine Töchter Instagram und Whatsapp nicht verkaufen, wie Bundesrichter James Boasberg am Dienstag entschied.

Die US-Handelsbehörde FTC hatte Meta ein Monopol auf soziale Medien vorgeworfen.

Der Bundesrichter wies die Klage der FTC ab. Die Behörde habe bei ihrer Marktanalyse Konkurrenten wie die Videoplattformen Tiktok und Youtube zu Unrecht nicht berücksichtigt. «Selbst wenn man Youtube nicht berücksichtigt, reicht die Einbeziehung von Tiktok allein aus, um die Klage der FTC abzuweisen», hiess es in der Urteilsbegründung.

Die Behörde hatte Meta 2020 verklagt und wollte den Konzern zwingen, Instagram und Whatsapp zu verkaufen. Sie argumentierte, der Konzern verhindere einen Wettbewerb.

Legende: Meta hatte Instagram 2012 und Whatsapp 2014 übernommen. Die FTC schritt damals nicht sofort ein. KEYSTONE/Christian Beutler

Das Urteil ist der erste grosse Sieg in einer Reihe von Verfahren in den USA gegen die Marktmacht der grossen Technologiekonzerne. So laufen auch Verfahren gegen die Google-Mutter Alphabet, Apple und Amazon.

Diskutieren Sie mit: