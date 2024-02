Mindestens zehn Personen sind bei einem Grossbrand in der spanischen Küstenmetropole Valencia ums Leben gekommen. Weitere wurden verletzt.

Am Nachmittag begannen die Einsatzkräfte mit der Suche nach Vermissten im Gebäude.

Das Hochhaus mit 143 Wohnungen ist weitgehend zerstört worden.

Nach dem Feuerinferno in einem Hochhaus mit Wohnungen in der spanischen Stadt Valencia spricht die Bürgermeisterin María José Catalá von mittlerweile zehn Todesopfern. Feuerwehrleute und Statiker mussten erst prüfen, ob die Anlage infolge der grossen Hitze während des Brandes einsturzgefährdet sein könnte. Darum konnten die Einsatzkräfte erst am Nachmittag die Suche nach möglichen weiteren Opfern im Inneren des Gebäudes beginnen, erklärte die Bürgermeisterin.

Feldlazarett wurde eingerichtet

Am Freitagnachmittag wurde laut den Behörden auch ein Ermittlungsverfahren zur Ursache des verheerenden Brandes eingeleitet, der ein Gebäude mit 143 Wohnungen zerstörte.

Fussballspiele wurden verschoben Box aufklappen Box zuklappen Der Brand hat Auswirkungen auf den Spielkalender der spanischen Fussball-Meisterschaft. Das für Samstag angesetzte Spiel der La Liga zwischen dem Tabellenvorletzten Granada und dem FC Valencia wurde auf Antrag der Gäste von der Liga verschoben. Auch die gleichentags angesetzte Begegnung des Zweitligisten Levante gegen den FC Andorra findet nicht statt. Nachholtermine wurden noch keine bestimmt. Die spanische Liga kündigte zudem an, dass bei allen Partien an diesem Wochenende eine Schweigeminute für die Opfer abgehalten werde.

Die Zahl der Verletzten wurde mit 15 angegeben, darunter sieben Feuerwehrleute. Sie seien wegen Rauchvergiftung oder Verbrennungen in ein Spital gebracht worden, berichtete die Zeitung «La Vanguardia».

Die Behörden haben vorsorglich ein Feldlazarett in der Nähe errichtet. Zudem sei Hilfe von Soldaten der militärischen Nothilfeeinheit UME zum Kampf gegen die Flammen angefordert worden, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE. Die UME wird sonst bei grossen Waldbränden eingesetzt. Nach Angaben des Rettungsdienstes waren 16 Löschzüge der Feuerwehr im Einsatz.

Fassade als Brandbeschleuniger

Das Gebäude stand in kürzester Zeit komplett in Flammen und glich zeitweise einer riesigen Fackel. Das Feuer sei in einer Wohnung in einem der unteren Stockwerke ausgebrochen und habe sich über die Fassade aus brennbaren Materialien und auch wegen starker Winde rasant ausgebreitet, erklärten Experten in spanischen Medien.

Legende: In sozialen Medien war zu sehen, wie die Fassade des relativ neuen Hauses mit 143 Wohnungen vom Erdgeschoss bis zum Flachdach brannte. Über dem Gebäude stand eine riesige schwarze Rauchwolke. Keystone/EPA EFE/Biel Alino

Ein Experte sagte im Fernsehen, die Fassade habe aus Aluminiumpaneelen bestanden, unter denen eine Schicht aus Dämmstoff angebracht war. Brennende Fassadenteile lösten sich vom Gebäude und stürzten in die Tiefe, wo sie auch am Boden weiter brannten.

Die explosionsartige Ausbreitung des Feuers könne man nur mit brennbaren Teilen der Fassadenverkleidung erklären, so der Ingenieur David Higuera. Auch die riesige schwarze Rauchwolke über dem Gebäude lasse sich kaum anders erklären. Starker Wind habe den Brand zusätzlich angefacht.

Nach Angaben der Brandschutzexpertin Esther Puchadas, die das Haus in Valencia zertifiziert hatte, war die Fassade mit Polyurethan isoliert. Das habe als Brandbeschleuniger gewirkt. Angesichts der Brandkatastrophe müsse die Zulassung dieses Dämmstoffs überdacht werden, sagte sie dem TV-Sender À Punt. Higuera bezeichnete den Dämmstoff als «festes Benzin».

«Tragödie für Valencia»

Bis zum frühen Morgen konnte das Feuer weitgehend gelöscht werden. Mit dem ersten Tageslicht wurde dann das ganze Ausmass der Zerstörung sichtbar. Von der erst vor wenigen Jahren fertiggestellten Wohnanlage, von der ein Flügel 14 Stockwerke und der andere zwölf Stockwerke hoch ist, blieb nur ein schwarzes Gerippe aus Stahlbeton zurück. «So eine Tragödie hat Valencia noch nicht erlebt», sagte die Bürgermeisterin und rief eine dreitägige Trauerzeit für die Stadt aus.